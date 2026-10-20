Sabah vs Borussia Dortmund abrieron la actividad de la Jornada 3 de la Champions League con resultado a favor del equipo alemán en calidad de visitante.

El partido Sabah vs Borussia Dortmund fue uno de los nueve juegos programados este martes 20 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, Sabah se quedó en 3 puntos , mientras que el Borussia Dortmund alcanzó la 6 uniades.

Marcador del partido: Sabah 1-2 Borussia Dortmund

Sabah vs Borussia Dortmund: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

En el partido Sabah vs Borussia Dortmund de la Jornada 3 de la Champions League se definió a favor del equipo visitante, gracias al doblete de Serhou Guirassy, quien le dio la ventaja en dos ocasiones a los teutones.

Así fueron los goles del partido Sabah vs Borussia Dortmund:

Minuto 10: Gol de Serhou Guirassy (Sabah 0-1 Borussia Dortmund)

Minuto 39: Gol de Aden McCarthy (Sabah 1-1 Borussia Dortmund)

Minuto 53: Gol de Serhou Guirassy (Sabah 1-2 Borussia Dortmund)

Un duro partido enfrentó el Borussia Dortmund en la cancha del Sabah (AP Photo/)

¿Cuándo vuelven a jugar Sabah y Borussia Dortmund en la Champions League?

Sabah y Borussia Dortmund jugarán la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Champions League, el Sabah visita al Viking el 4 de noviembre de 2026, mismo día en el que Borussia Dortmund recibe a Real Betis.