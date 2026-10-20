La Jornada 3 de la Champions League ofreció el partido Napoli vs Bodo Glimt, con resultado a favor del equipo italiano.

Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el Napoli vs Bodo Glimt, este martes 20 de octubre de 2026.

El Napoli sumó sus primeros tres puntos en la competencia, mientras que el AEK se quedó también con tres unidades.

Marcador del partido: Napoli 4-3 Bodo Glimt

Napoli vs Bodo Glimt: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El partido Napoli vs Bodo Glimt de la Jornada 3 de la Champions League

Así fueron los goles del partido Napoli vs Bodo Glimt:

Minuto 1: Gol de Matteo Politano (Napoli 1-0 Bodo Glimt)

Minuto 27: Gol de Jens Hauge (Napoli 1-1 Bodo Glimt)

Minuto 41: Gol de Scott McTominay (Napoli 2-1 Bodo Glimt)

Minuto 75: Gol de Scott McTominay (Napoli 3-1 Bodo Glimt)

Minuto 63: Gol d Andreas Helmersen (Napoli 3-2 Bodo Glimt)

Minuto 88: Autogol de Odin Bjørtuft (Napoli 4-2 Bodo Glimt)

Minuto 90+4: Gol de Sondre Brunstad (Napoli 4-3 Bodo Glimt)

El Bodo Glimt peleó por el triunfo, pero fue bien superado (Alessandra Tarantino / AP Photo/Alessandra Tarantino)

¿Cuándo vuelven a jugar Napoli y Bodo Glimt en la Champions League?

Napoli y Bodo Glimt necesitan un buen resultado en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Champions League, el Napoli visita al Porto el 4 de noviembre de 2026; un día antes, el Bodo Glimt recibe a Lille.