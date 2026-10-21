Real Betis vs Feyenoord cerraron la actividad del miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado a favor del equipo de Álvaro Fidalgo.
Real Betis 1-0 Feyenoord fue el marcador del partido con el que los españoles llegaron a 9 puntos, empatados con otros cuatro equipos en lo alto de la Champions League.
El Feyenoord marcha en el lugar 26 con tres unidades en la competencia europea.
Marcador del partido: Real Betis 1-0 Feyenoord
Real Betis vs Feyenoord: así se definió el partido de la Champions League
El partido Real Betis vs Feyenoord de la Jornada 3 de la Champions League se definió en el segundo tiempo gracias a un penalti a favor de los españoles.
Álvaro Fidalgo inició el partido en la banca y ahí permaneció todo el partido de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Real Betis vs Feyenoord :
- Minuto 59: Gol de penalti de Isco ( Real Betis 1-0 Feyenoord)
¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Feyenoord en la Champions League?
Real Betis y Feyenoord volverán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.
Real Betis visita al Borussia Dortmund el 4 de noviembre, mientras que un día antes, Feyenoord recibe al Inter de Milán.