Real Betis vs Feyenoord cerraron la actividad del miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado a favor del equipo de Álvaro Fidalgo.

Real Betis 1-0 Feyenoord fue el marcador del partido con el que los españoles llegaron a 9 puntos, empatados con otros cuatro equipos en lo alto de la Champions League.

El Feyenoord marcha en el lugar 26 con tres unidades en la competencia europea.

Marcador del partido: Real Betis 1-0 Feyenoord

Real Betis vs Feyenoord: así se definió el partido de la Champions League

El partido Real Betis vs Feyenoord de la Jornada 3 de la Champions League se definió en el segundo tiempo gracias a un penalti a favor de los españoles.

Álvaro Fidalgo inició el partido en la banca y ahí permaneció todo el partido de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Real Betis vs Feyenoord :

Minuto 59: Gol de penalti de Isco ( Real Betis 1-0 Feyenoord)

El Feyenoord no pudo sumar en la cancha del Betis (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Feyenoord en la Champions League?

Real Betis y Feyenoord volverán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

Real Betis visita al Borussia Dortmund el 4 de noviembre, mientras que un día antes, Feyenoord recibe al Inter de Milán.