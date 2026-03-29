A través de las redes sociales se difunden las primeras imágenes del video de Belinda y Los Ángeles Azules para la canción del Mundial 2026.

Belinda regresó brevemente a la CDMX por un motivo muy especial y es que cumplió algunos compromisos que tiene sobre el Mundial 2026 y así demostró su pasión por la Selección Mexicana de futbol.

Estas son las primeras imágenes de la canción del Mundial de Belinda y Los Ángeles Azules

El nombre de Belinda se viralizó en las redes sociales luego de que se difundieron las primeras imágenes del video de la canción del Mundial 2026.

Primeras imágenes de la canción del Mundial de Belinda y Los Ángeles Azules (@flawlessbeli / X )

De acuerdo con los reportes, Belinda regresó a la CDMX para grabar el video clip de la canción para el Mundial junto a Los Ángeles Azules.

En las imágenes se puede ver a Belinda con trenzas y luciendo un estilo cholo, similar al que utilizó en su primera colaboración con Los Ángeles Azules: Amor a primera vista.

Mientras que Los Ángeles Azules lucen sus tradicionales trajes.

A inicios de años, Los Ángeles Azules habían confirmado que trabajaban en un tema especial para el Mundial 2026 junto a Belinda y Santa Fe Klan.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la canción del Mundial de Belinda y Los Ángeles Azules, pero se espera que pronto pueda ser estrenada.

Belinda luce playera de la Selección Mexicana de Futbol

Sin embargo, Belinda no solo viajó a la CDMX para grabar la canción del Mundial junto a Los Ángeles Azules y es que también estuvo presente en un evento con Sabritas.

En este evento, Belinda pudo convivir con algunos invitados y se mostró emocionada de ser parte de la nueva campaña de la empresa.

Para este evento Belinda lució una playera de la Selección Mexicana de futbol que presumió fue realizada especialmente para ella.

A través de las redes sociales se compartieron varios momentos de Belinda, incluso se le puede ver cantando, aunque no adelantó la canción del Mundial 2026.