Molotov lanza “Viva México”, una colaboración con Mc Davo y Emjay para calentar el ambiente para el Mundial 2026.
El 15 de enero se estrenó “Viva México”, la aportación musical de Molotov para el Mundial 2026, el cual se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.
Molotov estrena “Viva México” para celebrar el Mundial 2026
“Viva México” de Molotov es una canción con toques de rock y rap que destaca el estilo de MC Dado y Emjay.
La melodía habla de que el futbol debe ser una celebración que motive a los aficionados, quien esperan el inicio del Mundial 2026 a mediados de año.
Resalta la participación de México en el Mundial 2026, ya que gane o pierda siempre celebrarán con un peculiar estilo.
Molotov escribió una estrofa donde da la bienvenida a los extranjeros, mencionando que no importe quien gane, habrá felicidad.
Para cerrar la melodía se escucha un “viva México cabrones” y Molotov resalta la diversión que destaca a los mexicanos.
Letra de “Viva México” de Molotov, MC Davo y Emjay
Esta es la letra de “Viva México”, la canción de Molotov de cara al Mundial 2026:
“Yeah, ajá
Escucha (Ah)
Hoy el día pinta para que agarremos la fiesta y juguemos al futbol
Dice, yeahAndo motivado y no precisamente es viernes
Hoy todos buscamos lo mismo, sé que me entiendes
No quiero quedarme con este grito entre dientes
Son once en la cancha, pero acá hay un chingo de gente
Y siéntelo, son tres colores en el pecho
Hasta no ganar no vamos a estar satisfechos
Con hambre de gol es que salimos al acecho
Llevamos tres en México, eso nadie lo había hecho
¡Viva!Que hoy todo México se motiva
Esto es una fiesta y quiero las manos arriba¡Viva!
Esta pasión por el futbol
Listos para gritar en cuanto caiga el primer gol
¡Viva!
Hoy todo México se motiva
Esto es una fiesta y quiero las manos arriba
¡Viva!
Esta pasión por el futbol
Listos para gritar en cuanto caiga el primer gol
Esta es mi cancha, mi camisa, es mi pasión
Si llegamos al quinto partido, fenomenal
Ya todos sabemos que aquello no era penal
Para festejar no siempre sobran las razones
Tengo mi bandera, viva México, cabrones
Oigan, mis hermanos, bienvenidos a mi casa
No importa quién gane, aquí la gente se abraza
Estamos preparados, nada debe salir mal
En este 26 vamos jugando de local
Mexicalpan de las Tunas, andas de fiesta
Todo el mundo puesto en la camiseta
Qué bárbaro, árbitro, contigo no discuto
Pero viene el despeje y todos gritamos"