Molotov lanza “Viva México”, una colaboración con Mc Davo y Emjay para calentar el ambiente para el Mundial 2026.

El 15 de enero se estrenó “Viva México”, la aportación musical de Molotov para el Mundial 2026, el cual se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

Molotov estrena “Viva México” para celebrar el Mundial 2026

“Viva México” de Molotov es una canción con toques de rock y rap que destaca el estilo de MC Dado y Emjay.

La melodía habla de que el futbol debe ser una celebración que motive a los aficionados, quien esperan el inicio del Mundial 2026 a mediados de año.

Resalta la participación de México en el Mundial 2026, ya que gane o pierda siempre celebrarán con un peculiar estilo.

Molotov escribió una estrofa donde da la bienvenida a los extranjeros, mencionando que no importe quien gane, habrá felicidad.

Para cerrar la melodía se escucha un “viva México cabrones” y Molotov resalta la diversión que destaca a los mexicanos.

Letra de “Viva México” de Molotov, MC Davo y Emjay

Esta es la letra de “Viva México”, la canción de Molotov de cara al Mundial 2026:

“Yeah, ajá

Escucha (Ah)

Hoy el día pinta para que agarremos la fiesta y juguemos al futbol

Dice, yeahAndo motivado y no precisamente es viernes

Hoy todos buscamos lo mismo, sé que me entiendes

No quiero quedarme con este grito entre dientes

Son once en la cancha, pero acá hay un chingo de gente

Y siéntelo, son tres colores en el pecho

Hasta no ganar no vamos a estar satisfechos

Con hambre de gol es que salimos al acecho

Llevamos tres en México, eso nadie lo había hecho

¡Viva!Que hoy todo México se motiva

Esto es una fiesta y quiero las manos arriba¡Viva!

Esta pasión por el futbol

Listos para gritar en cuanto caiga el primer gol

¡Viva!

Hoy todo México se motiva

Esto es una fiesta y quiero las manos arriba

¡Viva!

Esta pasión por el futbol

Listos para gritar en cuanto caiga el primer gol

Esta es mi cancha, mi camisa, es mi pasión

Si llegamos al quinto partido, fenomenal

Ya todos sabemos que aquello no era penal

Para festejar no siempre sobran las razones

Tengo mi bandera, viva México, cabrones

Oigan, mis hermanos, bienvenidos a mi casa

No importa quién gane, aquí la gente se abraza

Estamos preparados, nada debe salir mal

En este 26 vamos jugando de local

Mexicalpan de las Tunas, andas de fiesta

Todo el mundo puesto en la camiseta

Qué bárbaro, árbitro, contigo no discuto

Pero viene el despeje y todos gritamos"