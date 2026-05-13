Las japonesas de Atarashii Gakko! vuelve a México oficialmente en 2026 y con una fecha única en concierto para ver a la agrupación del J-pop en el Velódromo Olímpico.

Así que fans apunte y prepárense para conseguir sus boletos, a continuación les traemos todos los detalles de fecha y boletos para el concierto de Atarashii Gakko! en el Velódromo Olímpico:

Fecha: Martes 8 de diciembre 2026

Sede: Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 14 de mayo 2026 a las 10:00 de la mañana

Venta Fans: 14 de mayo 2026 desde a las 10:00 am

Venta general: 15 de mayo 2026 a partir de las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Atarashii Gakko! vuelve a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico (OCESA K-pop)

First Latin America Tour 2026 de Atarashii Gakko! las trae de regreso a México

Atarashii Gakko! vuelve a México esto como parte de su gira de conciertos First Latin America Tour 2026.

Concierto de Atarashii Gakko! que contará con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas de Banamex.

Asimismo, el concierto de Atarashii Gakko! contará con entradas tipo VIP, en cuanto se revele precios y beneficios te estaremos actualizando la información

Para la venta fans de boletos, solo deberas registrarse en la página especial de Atarashii Gakko! en: https://atarashiigakko.com

Atarashii Gakko! vuelve a México: fecha y boletos para el Velódromo Olímpico (Atarashii Gakko!)

Recuerda que el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México se ubica en la calle de Radamés Treviño sin número de la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

La vía fácil para llegar al recinto es por Metro, tomando la Línea 9 y bajando en la estación Velódromo Olímpico.