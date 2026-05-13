Golshifteh Farahani está en el ojo del huracán debido a que sería el motivo por el que Brigitte Macron cacheteó a su esposo Emmanuel Macro el año pasado al llegar a Hanoi, Vietnam.

La actriz de origen iraní y exiliada en Francia tenía comunicación con Emmanuel Macron e intercambios en los que muchos aseguran era una “relación platónica”, pero independientemente de ello, te contamos más sobre quién es Golshifteh Farahani.

¿Quién es Golshifteh Farahani?

¿Qué edad tiene Golshifteh Farahani?

¿Quién es el esposo de Golshifteh Farahani?

¿Qué signo zodiacal es Golshifteh Farahani?

¿Cuántos hijos tiene Golshifteh Farahani?

¿Qué estudió Golshifteh Farahani?

¿En qué ha trabajado Golshifteh Farahani?

¿Quién es Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani es una artista de origen iraní, exiliada en Francia desde 2008. En su carrera se ha desempeñado en música, canto, teatro y sobre todo en cine.

Su trabajo la ha llevado a trabajar a Hollywood donde ha hecho varios personajes en películas como Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y otras.

¿Quién es Golshifteh Farahani? Actriz, música y cantante iraní (IG: Golshifteh Farahani )

¿Qué edad tiene Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani tiene 42 años de edad al haber nacido el 10 de julio de 1983.

¿Quién es el esposo de Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani actualmente se encuentra soltera, aunque se le vinculó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y se le considero motivo de la cachetada viral que le dio su esposa Brigitte Macron.

Tiene dos ex esposos:

Christos Dorje Walk’'’'r, con quien estuvo casada de 2015 a 2017

Amin Mahdavi, con quien estuvo casada de 2003 a 2013

¿Qué signo zodiacal es Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani es de signo zodiacal Cáncer al haber nacido un 10 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani no tiene hijos. Se le conoce dos ex esposos. Aunque se le considera alguien que mantiene su vida personal privada, se sabe que vive exiliada en Francia y que el resto de su familia como padres y hermanos se encuentran en Irán.

¿Qué estudió Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani inició su formación en música y teatro desde los cinco años. Acudió a la Escuela de Música de Teherán y posteriormente incursionó en cine.

Proviene de una familia de artistas pues su hermana, Shaghayegh Farahani, también es actriz y su padre es el director y actor de teatro, Behzad Farahani.

¿En qué ha trabajado Golshifteh Farahani?

Golshifteh Farahani es cantante, actriz y musica iraní quien cuneta con una trayectoria en la que cumula alrededor de 60 películas.

La producción cinematográfica en la que ha trabajado va del cine de autor, al cine comercial en Europa e incluso Hollywood, donde participó en Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar y otras más.