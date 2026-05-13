El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Beijing al frente de una comitiva empresarial sin precedentes.

Ejecutivos de gigantes como Tesla, Apple, Nvidia, BlackRock y Boeing acompañan a Trump en China en esta visita de Estado con el presidente Xi Jinping que busca relanzar las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Trump llega a Beijing con una delegación de CEOs para negociar con Xi Jinping en China

Donald Trump descendió del Air Force One en la noche de este miércoles en la capital china, donde recibió una elaborada recepción con alfombra roja.

Filas de estudiantes y personal militar agitaron banderas de Estados Unidos y China mientras el mandatario avanzaba por la pista junto a una delegación de CEOs estadounidenses.

La delegación incluye a:

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX Jensen Huang, CEO de Nvidia Tim Cook, ex CEO de Apple Larry Fink, CEO de BlackRock Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone Kelly Ortberg, CEO de Boeing Brian Sikes, CEO de Cargill Jane Fraser, CEO de Citigroup Larry Culp, CEO de General Electric David Solomon, CEO de Goldman Sachs Sanjay Mehrotra, CEO de Micron Cristiano Amon, CEO de Qualcomm

Donald Trump llega a China en una visita de Estado con Xi Jinping, acompañado de varios CEOs (Mark Schiefelbein / AP Photo / AP)

Donald Trump mencionó que hay “muchos otros” CEOs aún sin revelar, sumando alrededor de 16 a 17 ejecutivos de alto perfil.

Esta cumbre entre Trump Xi Jinping se centra en aranceles, acceso al mercado chino, inteligencia artificial, inversión y estabilización de cadenas de suministro.

Cabe destacar que nunca antes un presidente estadounidense había llevado un grupo tan poderoso de líderes corporativos a negociar directamente en Beijing.

La visita de Donald Trump y los CEOs de empresas de alto renombre tecnológico, ocurre en un contexto de tensiones geopolíticas, incluyendo el conflicto en Irán, y representa un esfuerzo pragmático por priorizar los negocios pese a diferencias pasadas.

Para las empresas estadounidenses, el objetivo es abrir más el mercado chino de 1400 millones de consumidores y resolver barreras regulatorias que afectan sus operaciones.