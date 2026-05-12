Pachuca vs Pumas se enfrentan en la semifinal de Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico 2-2 en la cancha de los Tuzos.

Pumas necesita salir con un buen resultado para poder definir el pase en su casa el domingo 17 de mayo; pero Pachuca es un rival de cuidado.

Pachuca vs Pumas: Pronóstico en la ida de las semifinales de Liga MX

Pachuca y Pumas empatarán 2-2 en la ida de las semifinales, dejando el pase a la final de la Liga MX en suspenso.

Pronóstico: Pachuca 2-2 Pumas

Pachuca vs Pumas: Posibles alineaciones en la ida de las semifinales de Liga MX

Pachuca vs Pumas juegan este jueves 14 de mayo y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:

Pachuca:

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras

Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodríguez

Delanteros: Salomón Rondón

Salomón Rondón será peligroso con Pachuca (MEXSPORT / Alex Avalos)

Pumas:

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Pumas visita a Pachuca en las semifinales de la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Pachuca vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver la ida de las semifinales de la Liga MX?

Pachuca vs Pumas se enfrentan en la ida de semifinales de la Liga MX. El partido será el jueves 14 de mayo a las 19 horas. Se podrá seguir por FOX One.