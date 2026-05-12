Pachuca vs Pumas se enfrentan en la semifinal de Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico 2-2 en la cancha de los Tuzos.
Pumas necesita salir con un buen resultado para poder definir el pase en su casa el domingo 17 de mayo; pero Pachuca es un rival de cuidado.
Pachuca vs Pumas: Pronóstico en la ida de las semifinales de Liga MX
Pachuca y Pumas empatarán 2-2 en la ida de las semifinales, dejando el pase a la final de la Liga MX en suspenso.
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Pronóstico: Pachuca 2-2 Pumas
Pachuca vs Pumas: Posibles alineaciones en la ida de las semifinales de Liga MX
Pachuca vs Pumas juegan este jueves 14 de mayo y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:
Pachuca:
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras
- Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodríguez
- Delanteros: Salomón Rondón
Pumas:
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Pachuca vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver la ida de las semifinales de la Liga MX?
Pachuca vs Pumas se enfrentan en la ida de semifinales de la Liga MX. El partido será el jueves 14 de mayo a las 19 horas. Se podrá seguir por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Ida de semifinales de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One