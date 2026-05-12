A través de un video, el periodista y escritor mexicano Humberto Padgett compartió que fue hospitalizado por cuarta vez y recibe cuidados paliativos.

“Hola, les cuento que estoy hospitalizado por cuarta ocasión en el Hospital de Oncología del Seguro Social del IMSS aquí en el siglo XXI” Humberto Padgett

En medio de su lucha contra el cáncer de lengua, Humberto Padgett fue internado debido a una baja en sus defensas y para la colocación de una sonda gástrica.

Humberto Padgett comparte que fue hospitalizado por cuarta vez y recibe cuidados paliativos

Humberto Padgett se encuentra enfrentando una etapa crítica en su lucha contra el cáncer de lengua.

El cáncer es un misterio de lo que nos depara la vida o la muerte que echa las cartas cada día.

Estoy hospitalizado bajo riesgo de infección y desnutrición graves, pero decidido a vivir para contar nuestro Mexico.

Gracias, @Tu_IMSS ! pic.twitter.com/D0qCpypnEI — Humberto Padgett (@HumbertoPadget3) May 12, 2026

El escritor y periodista fue hospitalizado por cuarta ocasión en el Hospital General Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En esta ocasión debido a una posible infección y para la colocación de una sonda gástrica en una clínica de cuidados paliativos.

“Ahora estoy internado porque en un laboratorio para hacer un procedimiento más o menos rutinario me apareció un dato sobre un descenso de leucocitos y de neutrófilos, otros valores elevados, indicando una infección” Humberto Padgett

A través de un video, Humberto Padgett explicó que los hospitalizaron para asegurarse que no tenga una infección, porque en su estado puede complicarse su salud.

“Bien, entonces encontraron esta situación y me hospitalizaron para asegurarse de que no me dé una infección porque esta condición de indefensión inmune se llama leucopenia y neutropenia, pueden ocasionar que de manera más sencilla las personas nos infectemos de lo que sea y que una vez adquiriendo una infección esta sea grave de inmediato y rápidamente” Humberto Padgett

Humberto Padgett reveló que también lo colocarán una sonda gástrica por la cual se estará alimentando.

“Así que pues me hospitalizaron primero para controlar esta situación y segundo para que pueda alimentarme a través de una sonda gástrica que me van a invocar esta semana con el propósito de alimentarme directamente al estómago, va a salir básicamente un tubo de la barriga y ahí saldría licuado de licuado de pizza de carnitas y esas son las cosas” Humberto Padgett

El periodista puntualizó que aunque propiamente esto no tiene que ver con el cáncer, son una secuela de los tratamientos agresivos a los que se ha sometido.

“Y pues así es esta enfermedad que siendo ahora una situación que no tiene que ver propiamente con el cáncer pues muestra también cómo los tratamientos deben ser tan agresivos que también implican riesgos para la vida. Esto también es la enfermedad sobrevivir al mal y a la cura del mal. Bandita por aquí nos vemos, abrazos, abrazos” Humberto Padgett

Desde el hospital, Humberto Padgett continúa documentando su proceso contra el cáncer

A pesar de su notable pérdida de peso y el desgaste físico, Humberto Padgett continúa documentando su propio proceso de salud con su característico espíritu periodístico.

Humberto Padgett compartió que personas que mueren de cáncer de lengua es como consecuencia de cuatro situaciones, siendo la primera de ellas las infecciones.

“Las personas que mueren de cáncer de lengua es como consecuencia de cuatro situaciones, una es las infecciones que aparecen alrededor de la enfermedad y por el tratamiento, en este caso de la quimioterapia” Humberto Padgett

El periodista compartió que otro de los problemas es la desnutrición, lo que provoca que la gente se vaya deteriorando.

“La quimioterapia ocasiona estos cambios en el sistema inmune porque también aniquilan células buenas, también porque nos desnutrimos, yo ahora estoy pesando entre 55 y 60 kilos y ella pesara 86, entonces es una situación en la que la gente se va para abajo por un problema de nutrición y se va y se va y se va y se fue” Humberto Padgett

Humberto Padgett compartió que otro de los problemas es por bloqueos en el sistema sanguíneo o por la captura de las vías aéreas que irrumpen el flujo del aire.