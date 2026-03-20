Este 20 de marzo, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) presentó “Lighter”, la canción del Mundial 2026, la cual incluye la colaboración de Carín León.

En “Lighter” a Carín León, de 36 años de edad, se le unen un intérprete más, se trata de Jelly Roll, de 41 años de edad.

Aunque en distintos medios de comunicación la presentan como la “canción oficial del Mundial 2026” no es cierto del todo.

Es la primera canción de un álbum que promete ser la sensación entre los amantes del futbol y los que no lo son tanto, pero que se dejan embriagar con la pasión de este deporte.

Así suena “Lighter”, canción del Mundial 2026, con Carín León

“Lighter” tiene una duración de 3 minutos. Carín León y Jelly Roll unen sus talentos bajo la producción de producción del músico canadiense Cirkut, de 39 años de edad.

La narrativa de “Ligther” toma como eje una historia de superación personal bajo una mezcla musical entre el country y el regional mexicano.

El objetivo es claro, mediante la música se une la energía y la cultura de los tres países anfitriones del Mundial 2026:

Estados Unidos

México

Cánada

¿Qué esperas? Da play:

Mundial 2026 lanzará álbum musical

El Mundial 2026 no quiere pasar desapercibido, por el contrario, planea repetir la hazaña: repetirá la historia como muchas tantas veces lo ha hecho.

Por ello, la FIFA lanzará un álbum completo del Mundial 2026. Se sabe que los temas llegarán en distintos géneros musicales, mismos que pondrán a bailar a fanáticos, pero sobre todo, conectará a las comunidades.

“El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFa no es simplemente un acompañamiento musical para el torneo, es una declaración sobre el futuro del fútbol mundial. Estamos creando algo que refleja l magnitud, la ambición y el impacto cultural” FIFA

Èste plasmará la esencia de las 48 selecciones que participarán. Se espera que en los próximos días comiencen a filtrarse los temas restantes.