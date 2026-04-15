Belinda, a través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores un adelanto de “Por ella”, canción en el que participan Los Ángeles Azules y es parte del álbum oficial del Mundial 2026.

Entre una mezcla de cumbia y pop, la letra de la canción del Mundial 2026, “Por ella”, de Belinda y Los Ángeles Azules, cita:

“Qué daría por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos” “Por ella”, canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Damos por hecho que la letra hace referencia al trofeo Copa Mundial de la FIFA, la más deseada por las 48 selecciones que se enfrentarán en este evento deportivo.

La canción se estrenará en su totalidad el próximo viernes 17 de abril.

Como era de esperarse, belifans no tardaron en brindarle su apoyo a la cantante; sin embargo, las críticas también se hacen presentes.

“Por ella”, segunda canción oficial del Mundial 2026

“Por ella”, la canción a cargo de Belinda y Los Ángeles Azules, es la segunda canción que oficialmente se ha liberado del álbum del Mundial 2026.

La primera llegó de la voz de Carín León junto a Jelly Roll, y el canadiense Cirkut. El tema se llama Lighter.

Aunado a esto, Grupo Frontera presentó su himno “Un solo corazón”, a la par que ya resuena “Desire” de Robbie Williams y Laura Pausini.

Hasta el momento se desconoce cuántos temas vendrán incluidos en el álbum del Mundial 2026 que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá.