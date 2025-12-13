Estamos a punto de terminar el Apertura 2025. Toluca y Tigres están a 90 minutos de saber quién será el campeón. Además de levantar el trofeo, hay una gran diferencia económica en los premios.

Es decir, si Toluca deja escapara la oportunidad de ganar el bicampeonato, Tigres se podría llevar una gran suma de dinero. Pero antes de ver los premios de la Liga MX, tenemos que repasar lo que sucedió en la Final Ida.

Lo primero es que el Volcán fue una fiesta total, sin duda jugó un papel importante. Tigres se vio mejor en los 90 minutos, e incluso se pudo haber llevado una ventaja mayor si no hubiera sido por Hugo González.

Sin embargo, el arquero también fue protagonista para mal, pues se equivocó prácticamente regaló el único gol del partido. Por lo que los Felinos llegan al Infierno con ventaja.

La vuelta será este domingo 14 de diciembre en el Nemesio Diez:

Partido: Toluca vs Tigres, Final de Vuelta

Toluca vs Tigres, Final de Vuelta Día y hora: 14 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

14 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Canal: Canal 5, TUDN, ViX

Premios económicos de la Final Liga MX 2025: cuánto ganan Toluca y Tigres

Ahora sí veamos los premios que la Liga MX otorga al campeón y subcampeón, Toluca o Tigres. Aunque se debe decir que no hay cifras oficiales de la Federación Mexicana de Futbol, sino una posible filtración.

El ganador del Apertura 2025, se llevará 4.1 millones de pesos, y el segundo lugar se embolsará 2 millones de pesos, es decir, la mitad. Es por eso que los dueños de Tigres de Toluca quieren el campeonato sí o sí.

Aunque no precisamente por el premio de la Liga MX, sino por los otros ingresos.

Ángel Correa con Tigres (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Los verdaderos premios económicos de Toluca y Tigres, no los da la Liga MX

Se debe decir que 4.1 millones de pesos es muchísimo dinero, para una persona común. Sin embargo, en este negocio es muy poco dinero si consideramos que todo se maneja en dólares.

Al ser campeón, la Liga MX te otorga esa cantidad, pero es en otros lados en dónde se ven las verdaderas ganancias. Los clubes ven un incremento enorme en ventas de camisetas, entradas, y por supuesto, su mayor fuente: los derechos televisivos.