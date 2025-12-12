Toluca y Tigres se medirán en la Gran Final de la Liga MX 2025, la cuál se jugará en el Estadio Nemesio Diez, por lo que aquí te revelamos el probable XI que utilizarán los equipos el domingo 14 de diciembre.

Toluca y Tigres se midieron en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX y el encuentro terminó 1-0 a favor de los felinos, por lo que para el partido de vuelta ambos conjuntos deberán darlo todo si quieren llevarse el título.

Toluca busca llevarse su segundo campeonato de manera consecutiva, consiguiendo así el bicampeonato, mientras que los felinos tratarán de llevarse el trofeo y con ello, alcanzar su novena estrella.

Alineaciones Toluca vs Tigres: Probable XI para la Final de la Liga MX 2025

Tigres llegará a este partido de la Final de la Liga MX 2025 con el resultado a su favor, por lo que intentarán ganar en el Estadio Nemesio Diez con este probable XI ante Toluca.

Portero:

Nahuel Guzmán

Defensas:

Jesús Garza

Joaquim

Jesús Angulo

Marco Farfán

Mediocampistas:

Fernando Gorriarán

Rómulo

Diego Lainez

Juan Brunetta

Delanteros:

Ángel Correa

André-Pierre Gignac

En tanto, Toluca buscará levantar el trofeo en su estadio con este probable XI en el partido de vuelta de la Final de la Liga MX 2025 ante Tigres.

Portero:

Hugo González

Defensas:

Federico Pereira

Antonio Briseño

Santiago Simón

Jesús Gallardo

Mediocampistas:

Marcel Ruiz

Franco Romero

Nico Castro

Jesús Angulo

Delanteros:

Helinho

Paulinho

Toluca vs Tigres: A qué hora y dónde ver la Final de vuelta de la Liga MX

A las 19:00 horas, tiempo del centro de México, Toluca vs Tigres definirán al campeón de la Final de la Liga MX.

La plataforma de VIX, Canal 5, Canal 7, Tubi, FOX One y TUDN transmitirán el partido Toluca vs Tigres, de la vuelta de la Final de la Liga MX.