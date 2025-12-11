Toluca y Tigres ya saben lo que es ser campeones en la Liga MX, y se enfrentan en la Final en busca del título del Apertura 2025.

El año 1943 marcó el inicio de la era profesional del futbol mexicano, desde entonces, 24 clubes han sido campeones de la Liga MX, lista que encabeza el América con 16 títulos.

Lista de campeones de la Liga MX en la era profesional:

1943-44 | Asturias

1944-45 | Real Club España

1945-46 | Veracruz

1946-47 1 Atlante

1947-48 | León

1948-49 | León

1949-50 | Veracruz

1950-51 | Atlas

1951-52 | León

1952-53 | Tampico Madero

1953-54 | Marte

1954-55 | Zacatepec

1955-56 | León

1956-57 | Guadalajara

1957-58 | Zacatepec

1958-59 | Guadalajara

1959-60 | Guadalajara

1960-61 | Guadalajara

1961-62 | Guadalajara

1962-63 | Oro

1963-64 | Guadalajara

1964-65 | Guadalajara

1965-66 | América

1966-67 | Toluca

1967-68 | Toluca

1968-69 | Cruz Azul

1969-70 | Guadalajara

México 70 | Cruz Azul

1970-71 | América

1971-72 | Cruz Azul

1972-73 | Cruz Azul

1973-74 | Cruz Azul

1974-75 | Toluca

1975-76 | América

1976-77 | Pumas

1977-78 | Tigres

1978-79 | Cruz Azul

1979-80 | Cruz Azul

1980-81 | Pumas

1981-82 | Tigres

1982-83 | Puebla

1983-84 | América

1984-85 | América

PRODE 1985 | América

México 1986 | Monterrey

1986-87 | Guadalajara

1987-88 | América

1988-89 | América

1989-90 | Puebla

1990-91 | Pumas

1991-92 | León

1992-93 | Atlante

1993-94 | Tecos

1994-95 | Necaxa

1995-96 | Necaxa

Los campeones de la Liga MX en la era de los torneos cortos; Toluca y Tigres son protagonistas

El torneo de Invierno 1996 marcó el inicio de la era de los torneos cortos de la Liga MX, y así continuó la lista de campeones en la que han destacado Toluca y Tigres.

Invierno 1996 | Santos

Verano 1997 | Guadalajara

Invierno 1997 | Cruz Azul

Verano 1998 | Toluca

Invierno 1998 | Necaxa

Verano 1999 | Toluca

Invierno 1999 | Pachuca

Verano 2000 | Toluca

Invierno 2000 | Morelia

Verano 2001 | Santos

Invierno 2001 | Pachuca

Verano 2002 | América

Apertura 2002 | Toluca

Clausura 2003 | Monterrey

Apertura 2003 | Pachuca

Clausura 2004 | Pumas

Apertura 2004 | Pumas

Clausura 2005 | América

Apertura 2005 | Toluca

Clausura 2006 | Pachuca

Apertura 2006 | Guadalajara

Apertura 2007 | Pachuca

Clausura 2007 | Atlante

Apertura 2008 | Santos

Clausura 2008 | Toluca

Apertura 2009 | Pumas

Clausura 2009 | Monterrey

Bicentenario 2010 | Toluca

Clausura 2010 | Monterrey

Apertura 2011 | Pumas

Apertura 2011 | Tigres

Clausura 2012 | Santos

Apertura 2012 | Tijuana

Clausura 2013 | América

Apertura 2013 | León

Clausura 2014 | León

Apertura 2014 | América

Clausura 2015 | Santos

Apertura 2015 | Tigres

Clausura 2016 | Pachuca

Apertura 2016 | Tigres

Clausura 2017 | Guadalajara

Apertura 2017 | Tigres

Clausura 2018 | Santos

Apertura 2018 | América

Clausura 2019 | Tigres

Apertura 2019 | Monterrey

La pandemia de COVID-19 dejó sin equipo campeón a la Liga MX

En el torneo Clausura 2020 no hubo campeón en la Liga MX, debido a que el torneo se suspendió a causa de la pandemia de COVID-19.

Así continúa la lista de campeones en la era profesional del futbol mexicano:

Clausura 2020 | Sin campeón debido a la pandemia de COVID-19

Guardianes 2020 | León

Guardianes 2021 | Cruz Azul

Apertura 2021 | Atlas

Clausura 2022 | Atlas

Apertura 2022 | Pachuca

Clausura 2023 | Tigres

Apertura 2023 | América

Clausura 2024 | América

Apertura 2024 | América

Clausura 2025 | Toluca

Apertura 2025 |

Toluca busca el bicampeonato en la era de los torneos cortos de Liga MX

El Toluca busca ser el quinto equipo en la era de los torneos cortos en ganar el bicampeonato en el futbol mexicano.

Pumas, León, Atlas y América integran la lista de equipos bicampeones en la Liga MX, grupo que engrosaría Toluca si derrota a los Tigres en el Apertura 2025.

Toluca suma 11 campeonatos en la Liga MX; mientras que Tigres tiene 8 en su cuenta histórica en el futbol mexicano.