Toluca y Tigres ya saben lo que es ser campeones en la Liga MX, y se enfrentan en la Final en busca del título del Apertura 2025.
El año 1943 marcó el inicio de la era profesional del futbol mexicano, desde entonces, 24 clubes han sido campeones de la Liga MX, lista que encabeza el América con 16 títulos.
Lista de campeones de la Liga MX en la era profesional:
- 1943-44 | Asturias
- 1944-45 | Real Club España
- 1945-46 | Veracruz
- 1946-47 1 Atlante
- 1947-48 | León
- 1948-49 | León
- 1949-50 | Veracruz
- 1950-51 | Atlas
- 1951-52 | León
- 1952-53 | Tampico Madero
- 1953-54 | Marte
- 1954-55 | Zacatepec
- 1955-56 | León
- 1956-57 | Guadalajara
- 1957-58 | Zacatepec
- 1958-59 | Guadalajara
- 1959-60 | Guadalajara
- 1960-61 | Guadalajara
- 1961-62 | Guadalajara
- 1962-63 | Oro
- 1963-64 | Guadalajara
- 1964-65 | Guadalajara
- 1965-66 | América
- 1966-67 | Toluca
- 1967-68 | Toluca
- 1968-69 | Cruz Azul
- 1969-70 | Guadalajara
- México 70 | Cruz Azul
- 1970-71 | América
- 1971-72 | Cruz Azul
- 1972-73 | Cruz Azul
- 1973-74 | Cruz Azul
- 1974-75 | Toluca
- 1975-76 | América
- 1976-77 | Pumas
- 1977-78 | Tigres
- 1978-79 | Cruz Azul
- 1979-80 | Cruz Azul
- 1980-81 | Pumas
- 1981-82 | Tigres
- 1982-83 | Puebla
- 1983-84 | América
- 1984-85 | América
- PRODE 1985 | América
- México 1986 | Monterrey
- 1986-87 | Guadalajara
- 1987-88 | América
- 1988-89 | América
- 1989-90 | Puebla
- 1990-91 | Pumas
- 1991-92 | León
- 1992-93 | Atlante
- 1993-94 | Tecos
- 1994-95 | Necaxa
- 1995-96 | Necaxa
Los campeones de la Liga MX en la era de los torneos cortos; Toluca y Tigres son protagonistas
El torneo de Invierno 1996 marcó el inicio de la era de los torneos cortos de la Liga MX, y así continuó la lista de campeones en la que han destacado Toluca y Tigres.
- Invierno 1996 | Santos
- Verano 1997 | Guadalajara
- Invierno 1997 | Cruz Azul
- Verano 1998 | Toluca
- Invierno 1998 | Necaxa
- Verano 1999 | Toluca
- Invierno 1999 | Pachuca
- Verano 2000 | Toluca
- Invierno 2000 | Morelia
- Verano 2001 | Santos
- Invierno 2001 | Pachuca
- Verano 2002 | América
- Apertura 2002 | Toluca
- Clausura 2003 | Monterrey
- Apertura 2003 | Pachuca
- Clausura 2004 | Pumas
- Apertura 2004 | Pumas
- Clausura 2005 | América
- Apertura 2005 | Toluca
- Clausura 2006 | Pachuca
- Apertura 2006 | Guadalajara
- Apertura 2007 | Pachuca
- Clausura 2007 | Atlante
- Apertura 2008 | Santos
- Clausura 2008 | Toluca
- Apertura 2009 | Pumas
- Clausura 2009 | Monterrey
- Bicentenario 2010 | Toluca
- Clausura 2010 | Monterrey
- Apertura 2011 | Pumas
- Apertura 2011 | Tigres
- Clausura 2012 | Santos
- Apertura 2012 | Tijuana
- Clausura 2013 | América
- Apertura 2013 | León
- Clausura 2014 | León
- Apertura 2014 | América
- Clausura 2015 | Santos
- Apertura 2015 | Tigres
- Clausura 2016 | Pachuca
- Apertura 2016 | Tigres
- Clausura 2017 | Guadalajara
- Apertura 2017 | Tigres
- Clausura 2018 | Santos
- Apertura 2018 | América
- Clausura 2019 | Tigres
- Apertura 2019 | Monterrey
La pandemia de COVID-19 dejó sin equipo campeón a la Liga MX
En el torneo Clausura 2020 no hubo campeón en la Liga MX, debido a que el torneo se suspendió a causa de la pandemia de COVID-19.
Así continúa la lista de campeones en la era profesional del futbol mexicano:
- Clausura 2020 | Sin campeón debido a la pandemia de COVID-19
- Guardianes 2020 | León
- Guardianes 2021 | Cruz Azul
- Apertura 2021 | Atlas
- Clausura 2022 | Atlas
- Apertura 2022 | Pachuca
- Clausura 2023 | Tigres
- Apertura 2023 | América
- Clausura 2024 | América
- Apertura 2024 | América
- Clausura 2025 | Toluca
- Apertura 2025 |
Toluca busca el bicampeonato en la era de los torneos cortos de Liga MX en torneos cortos
El Toluca busca ser el quinto equipo en la era de los torneos cortos en ganar el bicampeonato en el futbol mexicano.
Pumas, León, Atlas y América integran la lista de equipos bicampeones en la Liga MX, grupo que engrosaría Toluca si derrota a los Tigres en el Apertura 2025.
Toluca suma 11 campeonatos en la Liga MX; mientras que Tigres tiene 8 en su cuenta histórica en el futbol mexicano.