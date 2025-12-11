Toluca y Tigres, dos de los mejores planteles de toda la Liga MX, se enfrentarán en la gran final del Apertura 2025, por lo que aquí te decimos cuál es el valor total de sus plantillas y quién es el jugador más caro de cada equipo.

No es casualidad que Toluca y Tigres hayan llegado a la final de la Liga MX, pues cuentan con el tercer y cuarto plantel más caro respectivamente, la plantilla de Los Diablos Rojos vale 75.80 millones de euros y la de los Felinos 70.75 mde.

Además, tanto los Escarlatas como los Universitarios cuentan en sus filas con dos de los jugadores más caros de todo el balompié mexicano, pero uno de ellos podría perderse ambos partidos por lesión.

Alexis Vega y Ángel Correa, los jugadores más caros de Toluca y Tigres respectivamente

Alexis Vega, capitán y referente del Toluca, y Ángel Correa, fichaje bomba de los Tigres, son los futbolistas más caros de cada plantel, pues la carta del mexicano tiene un valor de 10 millones de euros y la del argentino 9 mde.

En gran medida es gracias a lo hecho por Vega y Correa a lo largo del torneo que Toluca y Tigres quedaron en primer y segundo lugar de la tabla general respectivamente y ahora se enfrentarán en el partido por el título.

Alexis Vega sufre nueva lesión y pone en riesgo su participación en lo que resta de la Liguilla (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

En los trece partidos que Alexis Vega disputó con los Diablos Rojos, sumó un total de 4 goles y 9 asistencias, mientras que Ángel Correa lleva 9 goles y 4 asistencias con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Otro referente del Atlético de Madrid llegaría a Tigres inspirado por Ángel Correa (Jorge Martinez / Mexsport)

Ni Toluca ni Tigres: ¿Cuáles son las plantillas más caras de la Liga MX?

Si bien Toluca y Tigres tienen a dos de los mejores planteles de todo el futbol mexicano, ninguno de los dos finalistas de la Liga MX tiene la plantilla más costosa de esta temporada de acuerdo a Transfermarkt.

América (107.40 millones de euros) y Cruz Azul (82.10 millones de euros) son los equipos con las plantillas más caras de toda la Liga MX, pero en esta ocasión ninguno de ellos peleará por el título.