La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes de tristeza para el Tricolor, pero también momentos que fueron emotivos.

Uno de ellos tuvo como protagonistas a Jude Bellingham y Gilberto Mora al término del encuentro que Inglaterra ganó 3-2.

Tras el silbatazo final, el mediocampista inglés se acercó al joven futbolista mexicano para intercambiar camisetas al ingresar a los vestidores.

¿Qué hizo Gilberto Mora tras recibir la playera de Jude Bellingham?

Jude Bellingham, considerado una de las grandes figuras del futbol mundial, mostró respeto y admiración por Gilberto Mora, quien fue una de las revelaciones mexicanas durante el torneo.

A pesar de la decepción por la eliminación, Gilberto Mora recibió con orgullo la camiseta del futbolista inglés, protagonizando una de las postales más emotivas al término del juego.

El gesto de Jude Bellingham con Gilberto Mora tras el México vs Inglaterra. (captura)

Gilberto Mora tendrá un recuerdo especial tras el Mundial 2026

Aunque México se quedó a las puertas de los cuartos de final, momentos como este recordaron que el futbol también deja enseñanzas y muestras de compañerismo.

Para Gilberto Mora, la camiseta de Jude Bellingham será un recuerdo especial de su primera gran experiencia mundialista.