La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial de 2026 dejó una inesperada preocupación para los Three Lions.

Jordan Henderson sufrió una lesión durante los festejos posteriores a la victoria por 3-2 sobre México, en un incidente que podría dejarlo fuera del resto del torneo.

¿Cómo se lesionó Jordan Henderson tras el México vs Inglaterra?

De acuerdo con las imágenes, el experimentado mediocampista, Jordan Henderson se lesionó mientras celebraba con sus compañeros sobre el terreno de juego.

Jordan Henderson intentó saltar los carteles de publicidad ubicados alrededor de la cancha, pero cayó de forma aparatosa y de inmediato mostró señales de dolor.

El futbolista recibió atención médica en el césped y, tras varios minutos de evaluación, fue retirado en camilla ante la preocupación de jugadores, cuerpo técnico y aficionados ingleses.

Jordan Henderson sale en camilla tras lesionarse durante festejos de Inglaterra. (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Jordan Henderson podría perderse el partido contra Noruega

Aunque la Federación Inglesa aún no ha emitido un diagnóstico oficial, diversos reportes señalan que Jordan Henderson podría haber sufrido una fractura en el brazo, una lesión que pondría en serio riesgo su continuidad en el Mundial 2026.

Mientras Inglaterra celebra su pase a los cuartos de final, la atención ahora está puesta en la evolución del jugador y en los estudios médicos que determinarán si podrá jugar contra Noruega los cuartos de final o si se perderá el Mundial 2026.