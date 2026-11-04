Porto es favorito para vencer al Napoli en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.

Porto vs Napoli: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Porto 2-0 Napoli es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Porto 2-0 Napoli

Porto vs Napoli: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Porto vs Napoli, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Porto

  • Portero: Diogo Costa
  • Defensas: Alberto Costa, Bednarek y Kiwior, Sanusi
  • Mediocampistas: Froholdt, Rosario y Gabriel Veiga
  • Delanteros: Pepê, Samu y Pietuszewski
Porto vuelve a su cancha en la Champions League
Porto vuelve a su cancha en la Champions League (Miguel Angelo Pereira / AP Photo/Miguel Angelo Pereira)

Napoli

  • Portero: Meret
  • Defensas: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin y Spinazzola
  • Mediocampistas: Anguissa, De Bruyne y McTominay
  • Delanteros: Politano, Højlund y Lang

Hora y canal del partido Porto vs Napolien La Champions League

Porto vs Napoli juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.

  • Partido: Porto vs Napoli
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio do Dragão
  • Transmisión: FOX One