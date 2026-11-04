Porto es favorito para vencer al Napoli en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.
Porto vs Napoli: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Porto 2-0 Napoli es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Porto 2-0 Napoli
Porto vs Napoli: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Porto vs Napoli, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
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Porto
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Alberto Costa, Bednarek y Kiwior, Sanusi
- Mediocampistas: Froholdt, Rosario y Gabriel Veiga
- Delanteros: Pepê, Samu y Pietuszewski
Napoli
- Portero: Meret
- Defensas: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin y Spinazzola
- Mediocampistas: Anguissa, De Bruyne y McTominay
- Delanteros: Politano, Højlund y Lang
Hora y canal del partido Porto vs Napolien La Champions League
Porto vs Napoli juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: Porto vs Napoli
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: FOX One