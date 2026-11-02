Shakhtar vs Sporting juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo ucraniano, el martes 3 de noviembre de 2026.

Shakhtar vs Sporting: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

El pronóstico del partido Shakhtar vs Sporting es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Shakhtar 2-1 Sporting.

Shakhtar vs Sporting: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Shakhtar vs Sporting, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Shakhtar

Portero: Dmytro Riznyk

Defensas: Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko y Pedro Henrique

Mediocampistas: Dmytro Kryskiv, Artem Bondarenko y Georgiy Sudakov

Delanteros: Oleksandr Zubkov, Kevin y Danylo Sikan

Sporting

Portero: Franco Israel

Defensas: Zeno Debast, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda y Maximiliano Araújo

Mediocampistas: Morten Hjulmand y Daniel Bragança

Delanteros: Francisco Trincão, Viktor Gyökeres y Pedro Gonçalves

Hora y canal del partido: Shakhtar vs Sporting en la Champions League

Shakhtar vs Sporting chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.