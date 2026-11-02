Shakhtar vs Sporting juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo ucraniano, el martes 3 de noviembre de 2026.

Shakhtar vs Sporting: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

El pronóstico del partido Shakhtar vs Sporting es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Shakhtar 2-1 Sporting.

Shakhtar vs Sporting: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Shakhtar vs Sporting, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Shakhtar

  • Portero: Dmytro Riznyk
  • Defensas: Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko y Pedro Henrique
  • Mediocampistas: Dmytro Kryskiv, Artem Bondarenko y Georgiy Sudakov
  • Delanteros: Oleksandr Zubkov, Kevin y Danylo Sikan

Sporting

  • Portero: Franco Israel
  • Defensas: Zeno Debast, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda y Maximiliano Araújo
  • Mediocampistas: Morten Hjulmand y Daniel Bragança
  • Delanteros: Francisco Trincão, Viktor Gyökeres y Pedro Gonçalves

Hora y canal del partido: Shakhtar vs Sporting en la Champions League

Shakhtar vs Sporting chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

  • Partido: Shakhtar vs Sporting
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
  • Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Stamford Bridge
  • Transmisión: Fox One o HBO Max