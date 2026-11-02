Shakhtar vs Sporting juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo ucraniano, el martes 3 de noviembre de 2026.
Shakhtar vs Sporting: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
El pronóstico del partido Shakhtar vs Sporting es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Shakhtar 2-1 Sporting.
Shakhtar vs Sporting: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Shakhtar vs Sporting, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Shakhtar
- Portero: Dmytro Riznyk
- Defensas: Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko y Pedro Henrique
- Mediocampistas: Dmytro Kryskiv, Artem Bondarenko y Georgiy Sudakov
- Delanteros: Oleksandr Zubkov, Kevin y Danylo Sikan
Sporting
- Portero: Franco Israel
- Defensas: Zeno Debast, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda y Maximiliano Araújo
- Mediocampistas: Morten Hjulmand y Daniel Bragança
- Delanteros: Francisco Trincão, Viktor Gyökeres y Pedro Gonçalves
Hora y canal del partido: Shakhtar vs Sporting en la Champions League
Shakhtar vs Sporting chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Shakhtar vs Sporting
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Stamford Bridge
- Transmisión: Fox One o HBO Max