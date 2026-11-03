Porto vs Napoli juegan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Porto vs Napoli
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: FOX One
Porto vs Napoli: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Porto vs Napoli de la Jornada 4 de la Champions League.
A partir de las 14 horas inicia el partido Porto de Santiago Giménez ante el Napoli, al que el equipo italiano llega sin puntos después de tres jornadas.
Porto vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido Porto vs Napoli podrá verse a través de FOX One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México..
- Partido: Porto vs Napoli
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: FOX One