Porto vs Napoli juegan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.

  • Partido: Porto vs Napoli
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio do Dragão
  • Transmisión: FOX One
Santiago Giménez vuelve a Champions, pero el Porto cae ante Manchester City
Santiago Giménez y Porto necesitan ganar los tres puntos en su cancha (@FCPorto)

Porto vs Napoli: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Porto vs Napoli de la Jornada 4 de la Champions League.

A partir de las 14 horas inicia el partido Porto de Santiago Giménez ante el Napoli, al que el equipo italiano llega sin puntos después de tres jornadas.

Porto vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Porto vs Napoli podrá verse a través de FOX One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México..

  • Partido: Porto vs Napoli
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio do Dragão
  • Transmisión: FOX One