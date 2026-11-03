Porto vs Napoli juegan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por FOX One.

Partido: Porto vs Napoli

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio do Dragão

Transmisión: FOX One

Santiago Giménez y Porto necesitan ganar los tres puntos en su cancha (@FCPorto)

Porto vs Napoli: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Porto vs Napoli de la Jornada 4 de la Champions League.

A partir de las 14 horas inicia el partido Porto de Santiago Giménez ante el Napoli, al que el equipo italiano llega sin puntos después de tres jornadas.

Porto vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Porto vs Napoli podrá verse a través de FOX One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México..