Galatasaray vs Stuttgart juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 1-0 en la cancha del equipo turco, el martes 3 de noviembre de 2026.

Galatasaray vs Stuttgart: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

El pronóstico del partido Galatasaray vs Stuttgart es triunfo del equipo local con marcador de 1-0 en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Galatasaray 1-0 Stuttgart.

Galatasaray vs Stuttgart: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs Stuttgart, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Galatasaray

  • Portero: Muslera
  • Defensas: Davinson Sánchez, Ismail Jakobs, El Chadaille Bitshiabu y Abdülkerim Bardakcı
  • Mediocampistas: Lucas Torreira, Gabriel Sara y Ilkay Gündoğan
  • Delanteros: Leroy Sané, Yunus Akgün y Victor Osimhen

Stuttgart

  • Portero: Nubel
  • Defensas: Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Jeff Chabot y Ramon Hendriks
  • Mediocampistas: Atakan Karazor y Angelo Stiller
  • Delanteros: Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Führich y Ermedin Demirović

Hora y canal del partido: Galatasaray vs Stuttgart en la Champions League

Galatasaray vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

  • Partido: Galatasaray vs Stuttgart
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
  • Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio RAMS Park
  • Transmisión: Fox One o HBO Max