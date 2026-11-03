Galatasaray vs Stuttgart juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 1-0 en la cancha del equipo turco, el martes 3 de noviembre de 2026.
Galatasaray vs Stuttgart: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
El pronóstico del partido Galatasaray vs Stuttgart es triunfo del equipo local con marcador de 1-0 en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Galatasaray 1-0 Stuttgart.
Galatasaray vs Stuttgart: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Galatasaray vs Stuttgart, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Galatasaray
- Portero: Muslera
- Defensas: Davinson Sánchez, Ismail Jakobs, El Chadaille Bitshiabu y Abdülkerim Bardakcı
- Mediocampistas: Lucas Torreira, Gabriel Sara y Ilkay Gündoğan
- Delanteros: Leroy Sané, Yunus Akgün y Victor Osimhen
Stuttgart
- Portero: Nubel
- Defensas: Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Jeff Chabot y Ramon Hendriks
- Mediocampistas: Atakan Karazor y Angelo Stiller
- Delanteros: Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Führich y Ermedin Demirović
Hora y canal del partido: Galatasaray vs Stuttgart en la Champions League
Galatasaray vs Stuttgart chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Galatasaray vs Stuttgart
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio RAMS Park
- Transmisión: Fox One o HBO Max