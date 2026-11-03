Villarreal vs PSG se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el martes 3 de noviembre de 2026.

Villarreal vs PSG: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Villarreal 0-2 PSG es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Villarreal 0-2 PSG

Villarreal vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs PSG, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Villarreal

  • Portero: Gulácsi
  • Defensas: Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona
  • Mediocampistas: Santi Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan y Mikautadze
  • Delantero: Alberto Moleiro
Gran partido ofrecieron el campeón de Europa y el FC Barcelona
El PSG llega tras ganar al FC Barcelona en la Jornada 3 (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

PSG

  • Portero: Safonov
  • Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Lucas Hernández
  • Mediocampistas: João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz
  • Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Hora y canal del partido Villarreal vs PSG en La Champions League

Villarreal vs PSG juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.

  • Partido: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de la Cerámica
  • Transmisión: FOX One