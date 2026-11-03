Villarreal vs PSG se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el martes 3 de noviembre de 2026.
Villarreal vs PSG: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Villarreal 0-2 PSG es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Villarreal 0-2 PSG
Villarreal vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs PSG, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
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Villarreal vs PSG: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
Villarreal
- Portero: Gulácsi
- Defensas: Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona
- Mediocampistas: Santi Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan y Mikautadze
- Delantero: Alberto Moleiro
PSG
- Portero: Safonov
- Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Lucas Hernández
- Mediocampistas: João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz
- Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia
Hora y canal del partido Villarreal vs PSG en La Champions League
Villarreal vs PSG juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cerámica
- Transmisión: FOX One