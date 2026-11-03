Villarreal vs PSG se enfrentan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el martes 3 de noviembre de 2026.

Villarreal vs PSG: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Villarreal 0-2 PSG es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Villarreal 0-2 PSG

Villarreal vs PSG: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs PSG, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Villarreal

Portero: Gulácsi

Defensas: Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona

Mediocampistas: Santi Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan y Mikautadze

Delantero: Alberto Moleiro

El PSG llega tras ganar al FC Barcelona en la Jornada 3 (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

PSG

Portero: Safonov

Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Lucas Hernández

Mediocampistas: João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz

Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Hora y canal del partido Villarreal vs PSG en La Champions League

Villarreal vs PSG juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.