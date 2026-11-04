Muere Carlos Albert Llorente, exjugador del Necaxa y comentarista deportivo, a los 83 años

Este martes 3 de noviembre de 2026 se confirmó la muerte de Carlos Albert Llorente, exjugador del Necaxa y comentarista deportivo con 83 años de edad.

La noticia generó tristeza en el mundo del futbol, donde lamentaron la partida del exfutbolista que se ganó el reconocimiento también del periodismo deportivo.

¿De qué murió Carlos Albert Llorente a los 83 años? Esto se sabe

El lunes 3 de noviembre se dio a conocer la muerte de Carlos Albert Llorente, exfutbolista mexicano de los rayos del Necaxa y un reconocido comentarista deportivo.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, por lo que no se estableció qué fue lo que ocurrió con el también experiodista.

Carlos Albert Llorente (Especial)

La noticia generó un fuerte impacto en el medio deportivo nacional, toda vez que distintos medios y periodistas emitieron un mensaje para despedir a Carlos Albert Llorente.

Tal es el caso del icónico periodista David Faitelson, quien recordó el gran legado que deja el exfutbolista mexicano.

En un mensaje en sus redes sociales, Faitelson se refirió a Carlos Albert Llorente como un “incansable luchador por los derechos del futbolista”, y de quien dijo le aprendió durante sus primeros años en televisión.

Además, le reconoció como una persona frontal, honesta y valiente, cuyas acciones en defensa de diversas causas le costaron vetos durante toda su trayectoria.

Finalmente, afirmó que se marcha uno de los “mejores periodistas deportivos de nuestra generación”, quien será recordado por su extraordinaria capacidad para generar debate.