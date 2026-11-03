Feyenoord vs Inter de Milán juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo italiano, el martes 3 de noviembre de 2026.

Feyenoord vs Inter de Milán: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

El pronóstico del partido Feyenoord vs Inter de Milán es triunfo del equipo local con marcador de 1-3 en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Feyenoord 1-3 Inter de Milán.

Feyenoord vs Inter de Milán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Feyenoord vs Inter de Milán, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Feyenoord

Portero: Timon Wellenreuther

Defensas: Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko y Hugo Bueno

Mediocampistas: Jakub Moder, Gijs Smal y Anis Hadj Moussa

Delanteros: Luka Ivanušec, Ayase Ueda y Aymen Sliti

Inter de Milán

Portero: Yann Sommer

Defensas: Benjamin Pavard, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni

Mediocampistas: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński y Carlos Augusto

Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez

Hora y canal del partido: Feyenoord vs Inter de Milán en la Champions League

Feyenoord vs Inter de Milán chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.