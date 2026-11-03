Feyenoord vs Inter de Milán juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo italiano, el martes 3 de noviembre de 2026.
Feyenoord vs Inter de Milán: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
El pronóstico del partido Feyenoord vs Inter de Milán es triunfo del equipo local con marcador de 1-3 en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Feyenoord 1-3 Inter de Milán.
Feyenoord vs Inter de Milán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Feyenoord vs Inter de Milán, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Feyenoord
- Portero: Timon Wellenreuther
- Defensas: Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko y Hugo Bueno
- Mediocampistas: Jakub Moder, Gijs Smal y Anis Hadj Moussa
- Delanteros: Luka Ivanušec, Ayase Ueda y Aymen Sliti
Inter de Milán
- Portero: Yann Sommer
- Defensas: Benjamin Pavard, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni
- Mediocampistas: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński y Carlos Augusto
- Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez
Hora y canal del partido: Feyenoord vs Inter de Milán en la Champions League
Feyenoord vs Inter de Milán chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Feyenoord vs Inter de Milán
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Feijenoord
- Transmisión: Fox One o HBO Max