Atlético de Madrid vs Bayern Múnich se miden en un partido atractivo en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del Estadio Metropolitano, el martes 3 de noviembre de 2026.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Atlético de Madrid 2-1 Bayern Múnich es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Bayern Múnich, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Atlético de Madrid

  • Portero: Oblak
  • Defensas: Llorente, Marc Pubill, Hancko y Grimaldo
  • Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Hjulmand y Álex Baena
  • Delanteros: Julián Álvarez y Jonathan David
Atlético de Madrid busca subir posiciones en la Champions League
Atlético de Madrid busca subir posiciones en la Champions League

Bayern Múnich

  • Portero: Neuer
  • Defensas: Laimer, Upamecano, Minjae Kim y Stanišić
  • Mediocampistas: Bischof, Pavlović, Gnabry, Saibari y Davies
  • Delantero: Harry Kane

Hora y canal del partido Atlético de Madrid vs Bayern Múnich en La Champions League

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.

  • Partido: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Metropolitano
  • Transmisión: FOX One