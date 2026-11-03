Atlético de Madrid vs Bayern Múnich se miden en un partido atractivo en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha del Estadio Metropolitano, el martes 3 de noviembre de 2026.
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Atlético de Madrid 2-1 Bayern Múnich es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Bayern Múnich
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Bayern Múnich, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
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Atlético de Madrid
- Portero: Oblak
- Defensas: Llorente, Marc Pubill, Hancko y Grimaldo
- Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Hjulmand y Álex Baena
- Delanteros: Julián Álvarez y Jonathan David
- Portero: Neuer
- Defensas: Laimer, Upamecano, Minjae Kim y Stanišić
- Mediocampistas: Bischof, Pavlović, Gnabry, Saibari y Davies
- Delantero: Harry Kane
Hora y canal del partido Atlético de Madrid vs Bayern Múnich en La Champions League
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich juegan en la Jornada 4 de la Champions League: martes 3 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: FOX One