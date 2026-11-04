Borussia Dortmund vs Real Betis se miden en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es de empate en la cancha del equipo alemán, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Borussia Dortmund vs Real Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Borussia Dortmund 1-1 Real Betis es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Borussia Dortmund 1-1 Real Betis

Borussia Dortmund vs Real Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Borussia Dortmund vs Real Betis, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Borussia Dortmund

  • Portero: Kobel
  • Defensas: Schlotterbeck, Anton y Bensebaini
  • Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Chukwuemeka y Svensson
  • Delanteros: Fábio Silva, Nmecha y Guirassy
Real Betis suma tres victorias en la Champions League
Real Betis suma tres victorias en la Champions League (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Real Betis

  • Portero: Álvaro Vallés
  • Defensas: Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García
  • Mediocampistas: Fornals, Isco y Roca
  • Delanteros: Antony, Parrott y Abde

Hora y canal del partido Borussia Dortmund vs Real Betis en La Champions League

Borussia Dortmund vs Real Betis juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.

  • Partido: Borussia Dortmund vs Real Betis
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Signal Iduna Park
  • Transmisión: HBO Max y TNT