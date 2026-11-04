Borussia Dortmund vs Real Betis se miden en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es de empate en la cancha del equipo alemán, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Borussia Dortmund vs Real Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Borussia Dortmund 1-1 Real Betis es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Borussia Dortmund 1-1 Real Betis

Borussia Dortmund vs Real Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Borussia Dortmund vs Real Betis, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Borussia Dortmund

Portero: Kobel

Defensas: Schlotterbeck, Anton y Bensebaini

Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Chukwuemeka y Svensson

Delanteros: Fábio Silva, Nmecha y Guirassy

Real Betis suma tres victorias en la Champions League (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Real Betis

Portero: Álvaro Vallés

Defensas: Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García

Mediocampistas: Fornals, Isco y Roca

Delanteros: Antony, Parrott y Abde

Hora y canal del partido Borussia Dortmund vs Real Betis en La Champions League

Borussia Dortmund vs Real Betis juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.