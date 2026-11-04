Borussia Dortmund vs Real Betis se miden en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es de empate en la cancha del equipo alemán, el miércoles 4 de noviembre de 2026.
Borussia Dortmund vs Real Betis: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Borussia Dortmund 1-1 Real Betis es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Borussia Dortmund 1-1 Real Betis
Borussia Dortmund vs Real Betis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Borussia Dortmund vs Real Betis, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
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Borussia Dortmund vs Real Betis: Día y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
Borussia Dortmund
- Portero: Kobel
- Defensas: Schlotterbeck, Anton y Bensebaini
- Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Chukwuemeka y Svensson
- Delanteros: Fábio Silva, Nmecha y Guirassy
Real Betis
- Portero: Álvaro Vallés
- Defensas: Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García
- Mediocampistas: Fornals, Isco y Roca
- Delanteros: Antony, Parrott y Abde
Hora y canal del partido Borussia Dortmund vs Real Betis en La Champions League
Borussia Dortmund vs Real Betis juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.
- Partido: Borussia Dortmund vs Real Betis
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Signal Iduna Park
- Transmisión: HBO Max y TNT