La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México aclaró que la campaña “Mochila de Vida” que se ha viralizado en redes sociales, no se debe a una emergencia global.

Fue por medio de una publicación que el organismo explicó que contrario a lo que se dice, la campaña “Mochila de Vida” no es nueva, sino un mecanismo de prevención permanente.

La Mochila de emergencia es una campaña permanente de la CNPC y forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar en toda la población una cultura de protección civil. Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México

Cabe destacar que en los últimos días han circulado múltiples reportes relacionados con las recomendaciones en más de 50 países para alistar mochilas de emergencia ante posibles situaciones de riesgo.

Protección Civil aclara que campaña “Mochila de Vida” no es nueva ni es por una emergencia global

Los gobiernos de más de 50 países han emitido durante los últimos días, una campaña en la que han llamado a los ciudadanos a preparar una “Mochila de Vida” con suministros para sobrevivir 72 horas.

La simultaneidad de los mensajes desató una oleada de teorías conspirativas en las que se advierte sobre una crisis global inminente, ante lo cual Protección Civil de México ya aclaró el tema.

En su publicación, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México resaltó que la “Mochila de Vida” no es una campaña nueva y menos se emite debido a una emergencia global.

Protección Civil niega emergencia global por campaña "Mochila de Vida" (@CNPC_MX/X)

Por el contrario, aseveró que la recomendación forma parte de las acciones habituales de difusión que tienen la finalidad de consolidar en toda la población una cultura de protección civil.

Debido a ello, insistió en recomendar a la ciudadanía a tener siembre preparada una “Mochila de Vida” que sostuvo, sirve para actuar con rapidez ante huracanes, inundaciones, sismos o bajas temperaturas.

Finalmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México pidió no dejarse llevar por los rumores que circulan en redes sociales y siempre consultar en fuentes oficiales.

Campaña “Mochila de Vida” desata teorías

La campaña “Mochila de Vida” se masificó en redes durante la última semana de octubre de 2026, cuando coincidieron avisos de preparación civil en más de 50 países.

Uno de los avisos que más captó la atención fue el lanzado por la Unión Europea, donde naciones como Alemania, Suecia, Noruega se sumaron a los llamados que hicieron previamente Canadá y Estados Unidos.

Reportes indican que la simultaneidad de los mensajes, que abarcaron desde desastres naturales hasta ciberataques y tensiones geopolíticas, generó una ola de especulaciones y compras de pánico.

El clima de paranoia se ha traducido en teorías conspirativas sobre una supuesta Tercera Guerra Mundial, mientras las autoridades de protección civil insisten en que son mensajes rutinarios de prevención.

Se debe resaltar que las recomendaciones de “Mochila de Vida” indican que se incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín, documentos y dinero en efectivo.