Manchester City vencerá al Leipzig en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.

Leipzig vs Manchester City: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Leipzig 1-2 Manchester City es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Leipzig 1-2 Manchester City

Leipzig vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs Manchester City, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Leipzig

Portero: Vandevoordt

Defensas: Baku, Orbán, Lukeba y Raum

Mediocampistas: Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku y Nusa

Delantero: Cardoso

Manchester City busca acercarse al liderato de la Champions League (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

Manchester City

Portero: Donnarumma

Defensas: Lewis, Khusanov, Rúben Dias y Gvardiol

Mediocampistas: Anderson, Enzo Fernández, Allan Elias, Cherki y Foden

Delantero: Samba

Hora y canal del partido Leipzig vs Manchester City en La Champions League

Leipzig vs Manchester City juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.