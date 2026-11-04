Manchester City vencerá al Leipzig en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.

Leipzig vs Manchester City: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Leipzig 1-2 Manchester City es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Leipzig 1-2 Manchester City

Leipzig vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs Manchester City, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Leipzig

  • Portero: Vandevoordt
  • Defensas: Baku, Orbán, Lukeba y Raum
  • Mediocampistas: Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku y Nusa
  • Delantero: Cardoso
Manchester City busca acercarse al liderato de la Champions League
Manchester City busca acercarse al liderato de la Champions League (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

Manchester City

  • Portero: Donnarumma
  • Defensas: Lewis, Khusanov, Rúben Dias y Gvardiol
  • Mediocampistas: Anderson, Enzo Fernández, Allan Elias, Cherki y Foden
  • Delantero: Samba

Hora y canal del partido Leipzig vs Manchester City en La Champions League

Leipzig vs Manchester City juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.

  • Partido: Leipzig vs Manchester City
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Red Bull Arena
  • Transmisión: FOX One