Manchester City vencerá al Leipzig en la Jornada 4 de la Champions League, pronóstico para el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026.
Leipzig vs Manchester City: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Leipzig 1-2 Manchester City es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Leipzig 1-2 Manchester City
Leipzig vs Manchester City: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Leipzig vs Manchester City, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
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Leipzig
- Portero: Vandevoordt
- Defensas: Baku, Orbán, Lukeba y Raum
- Mediocampistas: Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku y Nusa
- Delantero: Cardoso
Manchester City
- Portero: Donnarumma
- Defensas: Lewis, Khusanov, Rúben Dias y Gvardiol
- Mediocampistas: Anderson, Enzo Fernández, Allan Elias, Cherki y Foden
- Delantero: Samba
Hora y canal del partido Leipzig vs Manchester City en La Champions League
Leipzig vs Manchester City juegan en la Jornada 4 de la Champions League: miércoles 4 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por FOX One.
- Partido: Leipzig vs Manchester City
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: FOX One