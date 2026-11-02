Paola Dalay confirmó que está saliendo con César Romo tras confirmar su separación de José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación a través de un video que compartieron en redes sociales; horas más tarde, circularon fotos de la modelo junto al futbolista César Romo.

La expareja de José Eduardo Derbez niega que el motivo de su separación esté relacionado con una infidelidad.

Paola Dalay confirma su romance con César Romo

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay confirmó que está saliendo con César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez.

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo, obviamente, aunque no era público yo seguí con mi vida. Paola Dalay

Asimismo, Paola Dalay aclaró cuál es su vínculo con César Romo: “No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está saliendo bastante bien”.

La modelo y César Romo acudieron juntos al Gran Premio de México 2026, por lo que comenzaron las especulaciones sobre una relación.

Paola Dalay niega que le haya sido infiel a José Eduardo Derbez

Los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay iniciaron en julio de 2026, pero la pareja negó que estuvieran enfrentando una crisis.

Paola Dalay aclaró que su separación no fue por una infidelidad de su parte o de José Eduardo Derbez.

También negó que viviera violencia u otra situación por parte de José Eduardo Derbez, a quien describió como un gran padre: “Durante la relación nos respetamos mucho”.

Por el momento, José Eduardo Derbez no ha dado su versión tras su separación, pero mencionó que había sido de mutuo acuerdo y “desde el amor”.