Bodo Glimt vs Lille juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo noruego, el martes 3 de noviembre de 2026.

Bodo Glimt vs Lille: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

El pronóstico del partido Bodo Glimt vs Lille es empate con marcador de 1-1 en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Bodo Glimt 1-1 Lille.

Bodo Glimt vs Lille: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bodo Glimt vs Lille, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Bodo Glimt

Portero: Nikita Haikin

Defensas: Villads Nielsen, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami y Fredrik Bjørkan

Mediocampistas: Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet y Ulrik Saltnes

Delanteros: Jens Petter Hauge, Andreas Klausen Helmersen y Joel Mvuka

Lille

Portero: Berke Özer

Defensas: Maxima Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Calvin Verdonk

Mediocampistas: Benjamin André, Ngal’ayel Mukau, Dilane Bakwa, Hákon Arnar Haraldsson y Osame Sahraoui

Delantero: Olivier Giroud

Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs Lille en la Champions League

Bodo Glimt vs Lille chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.