Bodo Glimt vs Lille juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo noruego, el martes 3 de noviembre de 2026.

Bodo Glimt vs Lille: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

El pronóstico del partido Bodo Glimt vs Lille es empate con marcador de 1-1 en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Bodo Glimt 1-1 Lille.

Bodo Glimt vs Lille: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bodo Glimt vs Lille, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Bodo Glimt

  • Portero: Nikita Haikin
  • Defensas: Villads Nielsen, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami y Fredrik Bjørkan
  • Mediocampistas: Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet y Ulrik Saltnes
  • Delanteros: Jens Petter Hauge, Andreas Klausen Helmersen y Joel Mvuka

Lille

  • Portero: Berke Özer
  • Defensas: Maxima Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Calvin Verdonk
  • Mediocampistas: Benjamin André, Ngal’ayel Mukau, Dilane Bakwa, Hákon Arnar Haraldsson y Osame Sahraoui
  • Delantero: Olivier Giroud

Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs Lille en la Champions League

Bodo Glimt vs Lille chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

  • Partido: Bodo Glimt vs Lille
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Aspmyra Stadion
  • Transmisión: Fox One o HBO Max