Bodo Glimt vs Lille juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo noruego, el martes 3 de noviembre de 2026.
Bodo Glimt vs Lille: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
El pronóstico del partido Bodo Glimt vs Lille es empate con marcador de 1-1 en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Bodo Glimt 1-1 Lille.
Bodo Glimt vs Lille: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Bodo Glimt vs Lille, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Bodo Glimt
- Portero: Nikita Haikin
- Defensas: Villads Nielsen, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami y Fredrik Bjørkan
- Mediocampistas: Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet y Ulrik Saltnes
- Delanteros: Jens Petter Hauge, Andreas Klausen Helmersen y Joel Mvuka
Lille
- Portero: Berke Özer
- Defensas: Maxima Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Calvin Verdonk
- Mediocampistas: Benjamin André, Ngal’ayel Mukau, Dilane Bakwa, Hákon Arnar Haraldsson y Osame Sahraoui
- Delantero: Olivier Giroud
Hora y canal del partido: Bodo Glimt vs Lille en la Champions League
Bodo Glimt vs Lille chocan en el partido de la Jornada 4 de la Champions League. Martes 3 de octubre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Bodo Glimt vs Lille
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspmyra Stadion
- Transmisión: Fox One o HBO Max