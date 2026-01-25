Donald Trump confirmó que no asistirá al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en medio de un contexto de polarización política y social en el país.

El presidente de Estados Unidos, quien en 2025 se convirtió en el primer presidente en funciones en acudir a un Super Bowl, señaló que en esta ocasión decidió no viajar al evento deportivo más importante del año.

Donald Trump: La distancia y el desacuerdo con la NFL

Donald Trump explicó que la ubicación geográfica fue uno de los principales factores para declinar la invitación.

En declaraciones al New York Post, el presidente afirmó que el Levi’s Stadium se encuentra “demasiado lejos” para realizar el desplazamiento.

No obstante, el presidente también expresó su desacuerdo con la selección de artistas para los eventos musicales organizados por la NFL, particularmente el show de medio tiempo, que estará encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, y la participación de Green Day en actividades previas al partido.

“Soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible”, declaró Trump al referirse a los artistas seleccionados, en comentarios que han generado reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político.

Bad Bunny es el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 (Gabriel Cabello/SDPnoticias)

Reacciones políticas y controversia cultural por Bad Bunny en el Super bowl 2026

La elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha provocado opiniones encontradas.

De concretarse, el cantante se convertiría en el primer artista latino en encabezar en solitario el show del Super Bowl, uno de los escenarios con mayor audiencia global.

Figuras cercanas al presidente, como el asesor Sebastian Gorka y la congresista Marjorie Taylor Greene, criticaron públicamente la decisión de la NFL.

Greene incluso reavivó el debate sobre el idioma oficial de Estados Unidos, tras declaraciones pasadas del artista relacionadas con el uso del español.

Tanto Bad Bunny como Green Day han mantenido posturas críticas hacia Donald Trump en distintos momentos.

El cantante puertorriqueño ha incorporado mensajes políticos en su obra reciente, mientras que la banda de rock ha expresado de forma abierta su oposición al expresidente y a su agenda política.

Green Day (@greenday / Instagram )

Bad Bunny, entre peticiones ciudadanas y postura de la NFL

La polémica también se ha trasladado a redes sociales. En la plataforma Change.org, una petición para retirar a Bad Bunny del espectáculo superó las 100 mil firmas, con argumentos que señalan que el Super Bowl 2026 debería mantenerse al margen de posicionamientos políticos.

Pese a las críticas, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó la decisión de la liga y destacó la relevancia internacional del artista.

El espectáculo, titulado “El baile inolvidable”, se mantiene programado como parte central del Super Bowl LX.