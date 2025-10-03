El gobierno encabezado por Donald Trump descartó que vaya a realizar redadas migratorias en el próximo Super Bowl 2026; sin embargo, “siempre se va a arrestar a los migrantes ilegales” en Estados Unidos.

Será el próximo 8 de febrero que tendrá lugar el Super Bowl 2026 (LX) en el estadio Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, Estados Unidos, y el protagonista del show de medio tiempo será Bad Bunny.

Sin embargo, el artista puertorriqueño excluyó a Estados Unidos de su próxima gira que podrían ser aprovechadas por los elementos de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) realicen redadas contra los migrantes.

Estados Unidos descarta redadas migratorias durante el Super Bowl 2026

En conferencia de prensa este viernes 3 de octubre, Karoline Leavitt dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos descarta de momento que se vayan a realizar redadas migratorias en el Super Bowl 2026.

Y es que la secretaria de Prensa de Donald Trump fue cuestionada sobre la decisión de Bad Bunny sobre evitar Estados Unidos para evitar las redadas migratorias, pero su presencia será inevitable en el Super Bowl 2026.

“¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de la NFL de nombrar a Bad Bunny como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl? Alguien que no ha programado espectáculos en los EE. UU. porque dice que le preocupa que ICE vaya a arrestar a sus fanáticos.” Karoline Leavitt

Al respecto, Karoline Leavitt afirmó en ese punto que no hay un plan tangible de momento para llevar a cabo redadas migratorias en el Super Bowl y no quería adelantarse.

Sin embargo, Estados Unidos “siempre va a arrestar y deportar a los migrantes ilegales cuando los encontremos”, tal como aseveró a medios de comunicación, ya que a su parecer, “son criminales”.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: esto se sabe de la opinión de Donald Trump sobre el show de medio tiempo

Karoline Leavitt también fue cuestionada sobre el sentir de Donald Trump sobre el hecho de que Bad Bunny protagonice el medio tiempo del Super Bowl 2026, respuesta que evitó dar.

Aunque de manera personal declaró que tiene su opinión (tampoco la dijo), Karoline Leavitt señaló que se le debería preguntar a Donald Trump sobre lo que piensa sobre Bad Bunny en el Super Bowl.

Bad Bunny ha criticado abiertamente las políticas migratorias de Donald Trump, por lo que adeptos del presidente y MAGA han expresado su descontento porque el Super Bowl 2026 tenga como invitado al puertorriqueño.

Esto lo confirmó el asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski quien dijo que ICE podría estar presente en el Super Bowl 2026 porque no hay lugar para refugiar a los migrantes.