Hace algunas semanas se confirmó que para el próximo Super Bowl, Bad Bunny sería el artista elegido para amenizar el medio tiempo del partido que definirá al campeón de la NFL de esta temporada y de inmediato, esta decisión generó opiniones divididas al grado del que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la organización.

“No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para elegir el entretenimiento”, dijo Trump recientemente sobre la presencia de Bad Bunny en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl y de paso, arremetió contra algunas reglas de la NFL que no le gustan.

Cabe mencionar que, en repetidas ocasiones, Bad Bunny ha lanzado criticas abiertamente tanto a Donald Trump como a ICE y sus redadas en Estados Unidos en busca de deportaciones masivas de migrantes.

La postura de NFL sobre Bad Bunny en el Super Bowl

Después de todo lo sucedido, la NFL finalmente se pronunció al respecto y en voz del comisionado Roger Goodell, se confirmó que Bad Bunny no saldrá del Super Bowl toda vez que es una decisión pensada, cuidada y a sabiendas de que, como siempre sucede, habría opiniones divididas sobre el artista elegido.

“Está cuidadosamente pensado. No estoy seguro de haber seleccionado alguna vez a un artista sin tener alguna reacción o crítica. Es bastante difícil de lograr cuando tienes literalmente a cientos de millones de personas mirando”, dijo Goodell sobre la decisión final de la NFL sobre dejar el show de medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny como artista estelar.

“Estamos seguros de que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será un momento emocionante y de unidad”, agregó el comisionado al término de la reunión anual de propietarios de la NFL.

Roger Goodell destacó la figura de Bad Bunny

Dentro de sus declaraciones, Roger Goodell lanzó elogios a Bad Bunny, de quien se refirió como uno de los artistas más destacados a nivel mundial, cosa que quieren aprovechar en una plataforma como la del show de medio tiempo del Super Bowl en la NFL.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado”, comentó Roger Goodell sobre el impacto de Bad Bunny.

El próximo Super Bowl se celebrará el próximo domingo 8 de febrero del 2026 y se llevará a cabo en el Levi´s Stadium en Santa Clara, California.