Chicharito Hernández negó su retiro del futbol profesional y adelantó que pronto compartirá dónde seguirá su carrera.

A propósito de los rumores que lo sitúan como refuerzo del Atlante en su regreso a la Liga MX, Chicharito advirtió a través de un video en Instagram, que no piensa colgar los botines de futbol todavía.

¿Qué dijo Chicharito sobre su futuro en el futbol?

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram, como Chicharito reveló cuál será su futuro como futbolista profesional.

Con la playa como testigo, Chicharito aparece sentado viendo su celular y se le escucha decir que es momento de anunciar que se va a retirar.

Se pregunta qué se estará diciendo en las redes sociales sobre su futuro.

A la par de su imagen, en pantalla dividida aparecen imágenes de su paso por distintos equipos, en lo que parece un preámbulo para decir adiós al futbol.

Chicharito fue implacable al hablar sobre su futuro

Tras varios segundos de video, el momento culminante llegó cuando Chicharito dice: “Ni.... que me voy a retirar. Nos vemos pronto”.

La publicación del video en el que Chicharito niega su retiro, está acompañada por la frase “Decisiones son decisiones”.

Chicharito se alista para ser comentarista en el Mundial 2026

Chicharito ya había advertido en un video previo, que su retiro del futbol no está todavía en sus planes.

A la par, Javier Hernández se alista para debutar como comentarista en el Mundial 2026 con FOX Sports.

Sin embargo, es probable que antes de que eso ocurra, el futbolista tapatío defina con qué equipo continuará su carrera.