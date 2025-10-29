Fanny Arreola Pichardo, alcaldesa de Apatzingán para el periodo 2024-2027, fue objeto de críticas debido a que la banda “Originales de San Juan” le dedicó el narcocorrido “La Raza Michoacana”.

Al respecto, según informó el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, se aplicarán sanciones al Ayuntamiento de Apatzingán y a la agrupación Los Originales de San Juan, por hacer apología del delito.

Esta no es la primera vez que Fanny Arreola Pichardo divide opiniones, pues recientemente calificó el asesinato del empresario citrícola Bernardo Bravo como parte de los “hechos que al final del día ocurren”.

¿Quién es Fanny Arreola Pichardo?

Fanny Arreola Pichardo hizo historia el 1 de septiembre de 2024 cuando se convirtió en la primera mujer en encabezar el gobierno municipal de Apatzingán, cargo que deberá ocupar hasta el 2027.

Durante su campaña, presumía su compromiso para apoyar al sector agrícola y apoyar a los campesinos, destacando la necesidad de atender al campo en términos de:

Inversión al campo

Precios justos

Políticas sostenibles

Actualmente, su municipio, Apatzingán, se encuentra en una zona que enfrenta retos serios en materia de inseguridad y crimen organizado, lo que representa un desafío crucial para su gestión.

¿Cuántos años tiene Fanny Arreola Pichardo?

Fanny Arreola Pichardo tiene 36 años en el presente 2025.

¿Cuál es el signo zodiacal de Fanny Arreola Pichardo?

Debido a que Fanny Arreola Pichardo nació un 3 de diciembre, el signo zodiacal que le corresponde es el de Sagitario.

¿Quién es el esposo de Fanny Arreola Pichardo?

Fanny Arreola Pichardo está casada con Ramon Ramírez, presidente del DIF en Apatzingán.

¿Fanny Arreola Pichardo tiene hijos?

Fanny Arreola Pichardo es madre de una menor de edad llamada Eli.

¿Qué estudió Fanny Arreola Pichardo?

Fanny Arreola Pichardo es economista egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde también cursó estudios en:

Gestión Pública

Sustentabilidad Ambiental

Además, cuenta con diplomados en Derechos Humanos y Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Fanny Arreola Pichardo?

Antes de convertirse en la alcaldesa de Apatzingán en el 2024, Fanny Arreola Pichardo fue diputada local en la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán.

Algunos de los trabajos en los que se ha desempeñado, son:

Dirigente Estudiantil de la máxima casa de estudios en Michoacán

Consejera Técnico de la Fac. Economía 2007

Auxiliar técnico en la Comisión Estatal del Agua 2009

Coordinadora de Jóvenes en la Campaña a Gobierno del Estado Región Apatzingán 2011

Candidata a Presidente del Comité Municipal del PRD Apatzingán 2012

Secretaria de Vinculación Social en el comité municipal de Apatzingán PRD 2013

Candidata a Regidora Apatzingán 2015

Secretaria de Operación Política en el Comité Estatal PRD Michoacán 2016

Candidata a Diputada Local Distrito 22 2018

Directora General del Instituto de la Juventud de Michoacán 2018

Secretaria de Operación Política del Comité Estatal PRD Michoacán 2020

Coordinadora de Transparencia Estatal 2020

Fanny Arreola Pichardo, alcaldesa de Apatzingán, podría recibir sanción por narcocorrido de la banda “Originales de San Juan”

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, informó que se podrían aplicar sanciones al Ayuntamiento de Apatzingán y a la agrupación Los Originales de San Juan por incurrir en actos de apología del delito.

Dentro de las sanciones que se le podrían aplicar a Fanny Arreola Pichardo por el delito de apología del delito, de acuerdo con la ley, se contempla:

Tres a seis meses de prisión

Multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización

Esta polémica se suma al hecho de que Omar García Harfuch excluyó a Fanny Arreola de su reunión del gabinete de seguridad en Apatzingán, donde invitó a productores de limón para escuchar sus inquietudes tras el asesinato del empresario citrícola Bernardo Bravo.