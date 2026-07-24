La mañana de este viernes, 24 de julio de 2026, se registró una balacera entre policías y civiles armados en Apatzingán, Michoacán.

El enfrentamiento tuvo lugar en colonia Nueva, sobre avenida Corregidora, donde elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal patrullaban como parte de un operativo de seguridad.

Mientras realizaban recorridos preventivos, efectivos fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados.

En el intercambio de disparos resultó herido un policía municipal, quien fue auxiliado por paramédicos y trasladado al hospital más cercano para su adecuada atención médica. Al momento, su salud se reporta estable.

Asimismo, una patrulla de la Guardia Civil presentó daños por impactos de arma de fuego.

Balacera entre policías y civiles en Michoacán (@red_michoacan / X)

No hay detenidos; agresores lograron huir

Tras repeler la agresión en Apatzingán, los atacantes lograron escapar por lo que no hay personas detenidas.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó sobre el operativo que se lleva a cabo, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para vigilar y reforzar la seguridad en la zona.

Así como se inició una investigación para dar con los responsables y fincar responsabilidades. Se prevé que en las próximas horas, autoridades ahonden en detalles y presenten avances de las indagatorias.

balacera entre policías y civiles en Michoacán (SSP Michoacán)

El hecho ocurre a una semana de que autoridades encontrarán, en tres puntos distintos de Apatzingán, cuatro personas sin vida.

Tres de ellas fueron encontradas desmembradas y una más presentaba heridas producidas por arma de fuego.

Apatzingán, Michoacán, se considera una zona de muy alto riesgo debido a la fuerte presencia del crimen organizado, la violencia y los enfrentamientos armados.

Actualmente se mantienen activos operativos de seguridad y vigilancia. Acciones recientes han derivado en el aseguramiento de vehículos con reporte de robo, equipo táctico y material explosivo.