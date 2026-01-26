El Gobierno de México presentó la estrategia Mundial Social México 2026, con la que busca extender el espíritu de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a comunidades, barrios y espacios públicos de todo el país, a través de acciones enfocadas en el deporte, la cultura y la inclusión social.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los 10 ejes que conforman esta estrategia, la cual contempla la realización de 74 torneos y mundialitos como parte de sus acciones centrales.

Gobierno de México promueve cultura, deporte e inclusión con Mundial Social 2026

Rosa Icela Rodríguez explicó que el objetivo del Mundial Social México 2026 es fomentar valores y hábitos como la actividad física, el cuidado de la salud, el juego en equipo, la disciplina y el respeto a los oponentes, mediante actividades incluyentes dirigidas a niñas, niños, adolescentes y a la población en general.

Subrayó que el fútbol va más allá de meter goles y representa una herramienta para el desarrollo integral, por lo que en estas actividades también participarán personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad y la ciudadanía en general.

Asimismo, destacó que México es un semillero inagotable de talento, presente en todos los rincones del país, lo que da sustento a la realización de mundialitos y copas escolares, que comenzarán desde este mes en distintos planteles educativos.

Rosa Icela Rodríguez presenta Mundial Social México 2026. (Cortesía)

Rosa Icela Rodríguez presenta los 10 ejes del Mundial Social México 2026

La secretaria de Gobernación detalló que los torneos y actividades serán organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el IMSS, así como gobiernos estatales y municipales.

Además, informó que se llevará a cabo la Copa FutBotMX, un torneo en entorno digital donde la portería será defendida mediante algoritmos.

Los 10 ejes del Mundial Social México 2026 son:

Mundialitos y copas

Vive Saludable, Juega Feliz

Mundialito de Robótica

Conoce México

Fiestas México 2026

Récord Guinness

Nuestra Grandeza Cultural

Quién es Quién en el Mundial

Murales y arte urbano

Canchas y recuperación de espacios públicos

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez invitó a la población a sumarse a las actividades del Mundial Social México 2026, una estrategia que busca que el Mundial se viva más allá de los estadios y llegue a todas las comunidades del país.