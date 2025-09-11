El Canelo Álvarez, es sin duda, una leyenda del boxeo mexicano aunque constantemente el pugilista recibe críticas por sus peleas y sus rivales, también tiene una gran cantidad de fans que lo apoyan sobre todo ahora para su pelea ante Crawford.

Los fans del Canelo Álvarez además de respaldar a su ídolo también quieren tener en sus manos mercancía que haga referencia al pugilista mexicano, por lo que ahora podrán comprar una pieza de arte exclusiva.

Las piezas de arte del boxeador tapatío son limitadas por lo que si quieres comprar una de ellas pon atención que aquí te decimos cómo adquirirla.

Así es la obra de arte edición limitada del Canelo Álvarez previo a su pelea vs Crawford; vale 100 mil pesos

Desde el pasado domingo 7 de septiembre, es decir, antes de la pelea ante Crawford, los fans del Canelo Álvarez pueden adquirir una pieza de arte exclusiva, original y limitada del boxeador mexicano.

Inspirados en la fuerza del Canelo Álvarez la empresa Five Motion puso a la venta 499 de “Brux x Canelo”, piezas de arte artesanales de colección que lucen elementos del legado del pugilista en tonos negros y dorados.

Cada una de las 499 piezas de colección numeradas fueron talladas y pintadas a mano, con la precisión de artesanos originarios de Guadalajara y están acompañadas de un certificado de autenticidad.

Precio y cómo comprar las obra de arte limitada del Canelo Álvarez

Las 499 piezas de la obra de arte limitada de “Brux x Canelo Álvarez” se pusieron a la venta a través del sitio web de Five Motion con un costo de 5 mil dólares.

Lo que se traduce en 100 mil pesos mexicanos más los gastos de envío, para comprarla solo necesitas entrar a la página de five-motion.com/product-page/brux-499-x-canelo, agregar la pieza al carrito y completar los datos del comprador.

La compra la puedes efectuar con cualquier tarjeta de débito o crédito o con tu cuenta de paypal, para que seas parte de la historia y el legado de uno de los mejores pugilistas que México ha dado.