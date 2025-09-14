Floyd Mayweather, legendario exboxeador estadounidense de 48 años de edad, presumió haberse embolsado una gran cantidad de dinero luego de la derrota de Canelo Álvarez contra Terrence Crawford.

Canelo Álvarez cayó sorpresivamente contra Terrence Crawford y perdió todos sus títulos de peso supermediano en la que fue apenas la tercera derrota de su carrera de 20 años como boxeador profesional.

Floyd Mayweather, otro de los pugilistas que logró vencer a Saúl Álvarez, demostró que sabe mucho de este deporte, pues apostó una gran cantidad de dinero a que el mexicano sumaría otro descalabro.

Floyd Mayweather gana una millonada gracias a derrota del Canelo Álvarez contra Crawford

Una vez más Floyd Mayweather le hizo honor a su apodo y ganó muchísimo dinero al haber apostado que Terrence Crawford se impondría al Canelo Álvarez en su combate por los títulos de pesos supermediano.

A través de su cuenta de Instagram, Floyd Mayweather presumió que apostó 50 mil dólares a la derrota del Canelo Álvarez y gracias a los cuales ganó 74 mil, por lo que en total cobró 124 mil dólares tras la victoria de Crawford.

Esta no es la primera vez que Money Mayweather presume el dinero que gana por apuestas en sus redes sociales, ya que luego de haber colgado los guantes ha presumido el dinero que gana por apostar en distintos deportes.

Canelo Álvarez asegura que Terrence Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather

Luego de haber caído contra Terrence Crawford, Canelo Álvarez fue cuestionado en conferencia de prensa sobre que tenía en común esta derrota ante Bud con la que sufrió contra Floyd Mayweather.

“Yo creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”, respondió el Canelo Álvarez al comparar dos de las tres derrotas que ha sufrido a lo largo de su destacada trayectoria como boxeador.

Canelo just said Terence Crawford is “way better” than Floyd Mayweather after fighting both 😳 pic.twitter.com/tHoDH4LGIL — Happy Punch (@HappyPunch) September 14, 2025

Por otro lado, a Terrence Crawford le preguntaron cómo compara su carrera con la de Floyd Mayweather, a lo que contestó que Money fue el más grande de su época y él es el más grande de la suya.