Se restringió la ceremonia de protocolo en la pelea del Canelo Álvarez del sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos Sin embargo, Fey -de 52 años de edad- sí cantó el Himno Nacional Mexicano en los camerinos.

“Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo!”

No está claro quién restringió la ceremonia de protocolo y la entonación del himno nacional mexicano; fuentes señalan a Netflix y Dana White, presidente de la UFC como los posibles responsables.

Fey sí cantó el Himno Nacional Mexicano en la pelea del Canelo Álvarez

Netflix y UFC restringieron la ceremonia de protocolo en la pelea del Canelo Álvarez contra Terence Crawford -de 37 años de edad- del sábado 13 de septiembre de 2025.

Y para respetar la tradición, Fey y Canelo cantaron el Himno Nacional Mexicano en los camerinos del Allegiant Stadium ubicado en Las Vegas, Estados Unidos.

Durante la interpretación de Fey, el Canelo Álvarez y su equipo rindieron los honores pertinentes y celebraron con un “viva México”.

El gesto de la cantante fue agradecido por el boxeador, quien en todas sus peleas se ha mostrado orgulloso de sus raíces.

“Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo!”, aseguró Fey en su cuenta oficial de Instagram junto al video de su íntima presentación en la pelea.

Asimismo, la cantante se dijo honrada de “interpretar nuestro himno” en la pelea del Canelo Álvarez por el título del peso supermediano contra el peleador estadounidense.

Sobre la restricción de Netflix y UFC, ni Fey ni el Canelo Álvarez hicieron menciones.

Canelo Álvarez perdió su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez perdió su pelea contra Terence Crawford del sábado 13 en Allegiant Stadium, en Las Vegas, Estados Unidos, por decisión unánime.

Pero aunque su derrota sería una de las mayores en su carrera, el Canelo Álvarez aseguró que esta no lo define , ya que se siente realizado tanto con su carrera como con su familia.

El peleador mexicano también se dijo honrado de compartir el ring y “la derrota con un gran peleador como él”, por lo que finalmente le entregó sus 4 cinturones.