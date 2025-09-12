Este sábado 13 de septiembre Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en Las Vegas, lo que representará una nueva oportunidad para que el mexicano gane por nocaut.

A pocas horas del combate, ha surgido una teoría que asegura que el Canelo Álvarez noqueará a Terence Crawford, sumando una nueva victoria en su carrera.

Aficionados y expertos han llenado redes sociales de comentarios y predicciones sobre el enfrentamiento, generando un ambiente de alta tensión previo al encuentro.

La insólita teoría que indica que Canelo Álvarez ganará a Terence Crawford por nocaut

En uno de los espacios de ESPN, Álvaro Morales sorprendió con una explicación particular sobre lo que podría pasar en la próxima pelea de Canelo Álvarez frente a Terence Crawford.

El periodista apuntó que la manera en la que se manejarán los derechos de transmisión del duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford podría ser determinante para que el mexicano noquee a su rival.

El análisis de Morales se centró en el hecho de que la pelea no estará en la televisión abierta, ya que ni Televisa ni TV Azteca lograron hacerse con los derechos.

Por primera vez, un evento de tal magnitud será transmitido únicamente por Netflix, lo que cambia las reglas del negocio.

En sus palabras, las dinámicas comerciales pasadas impedían que un nocaut temprano fuera favorable, pues las cadenas necesitaban extender la duración del espectáculo para colocar más cortes publicitarios.

Con este nuevo modelo, Morales subrayó que la situación es distinta: la plataforma ya pagó por completo y no depende de comerciales ni de tiempos prolongados de transmisión.

¿Cuándo fue la última vez que Canelo Álvarez ganó por nocaut?

El último nocaut de Canelo Álvarez quedó registrado el 6 de noviembre del 2021, en un escenario cargado de expectativas en Las Vegas.

Esa noche, Canelo Álvarez enfrentó a Caleb Plant en una pelea que muy llamativa para los aficionados del boxeo.

El mexicano logró vencer a su rival en el round 11, marcando la última vez que ganó una pelea de esta manera.

Desde entonces, el jalisciense no ha vuelto a definir una pelea de esa manera, acumulando triunfos por decisión.