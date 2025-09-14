La ausencia del Himno Nacional Mexicano en la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford sorprendió a muchos aficionados que esperaban la tradicional entonación antes del combate.

De acuerdo al periodistas Chava Rodríguez y Omar Pérez, sí estaba programado que se cantara el Himno Nacional Mexicano, como se acostumbra en cada pelea del Canelo Álvarez.

Se ha confirmado que la decisión no vino de Netflix, como se había especulado, sino directamente de Dana White, quien estuvo involucrado en la organización de la pelea Canelo vs Crawford.

😡 NO HABRÁ HIMNO MEXICANO EN LAS VEGAS ❌🇲🇽



"No es verdad que viene a salvar el boxeo" nos dice una fuente sobre Dana White y la decisión de no tocar el himno en una fecha tan importante.



🎥 @omardepor pic.twitter.com/vnehUHrc7e — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) September 13, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información...