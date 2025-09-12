Max Verstappen dejó a un lado los circuitos de la Fórmula 1 para hablar los candidatos para ganar el Balón de Oro, uno de los premios más importantes del futbol.

Aunque no es muy común que Max Verstappen sobre futbol, el tetracampeón de la Fórmula 1 se animó y hasta dio el nombre de su favorito para ganar el Balón de Oro.

Aunque su carrera lo mantiene ocupado entre entrenamientos y competencias, parece seguir de cerca lo que sucede con la élite del futbol internacional.

Max Verstappen revela su favorito para ganar el Balón de Oro

Max Verstappen volvió a demostrar que no solo sigue la Fórmula 1, sino que también vive de cerca lo que sucede en el mundo del futbol.

En charla con Mundo Deportivo, Max Verstappen dejó claro que ve a Lamine Yamal como un futuro ganador del Balón de Oro.

“Lo que hace es impresionante para su edad, ¿eh?”, comentó con un tono de sorpresa, antes de remarcar que “es increíble” lo que está mostrando en el terreno de juego.

El tetracampeón del mundo explicó que, tras la etapa marcada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la elección del galardón ya no parece tan evidente.

“A ver, es cierto que el Balón de Oro tiene que ganarlo el mejor, pero sinceramente, ahora, después de la época de Messi y Cristiano Ronaldo, no hay un ganador claro, al menos para mí”, apuntó con franqueza.

“No hay un jugador en particular que esté muchísimo por delante de los demás en este momento. Quizás alguno sea todavía demasiado joven o lo que sea. Pero estoy seguro de que Lamine Yamal ganará el Balón de Oro en los próximos años”, sentenció el piloto neerlandés.

Lamine Yamal con el FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

Max Verstappen enamorado del FC Barcelona de Hansi Flick

Max Verstappen dejó ver otra vez su lado culé al hablar sobre el FC Barcelona de Hansi Flick, un proyecto que, según él, le ha convencido desde el arranque.

“Me gusta. Hasta ahora ha ido todo bien. Es muy ofensivo”, comentó Max Verstappen, dejando en claro que disfruta el estilo con el que el FC Barcelona ha encarado esta nueva etapa.

“A veces arriesgado en defensa. Depende, porque es algo que funciona la mayor parte del tiempo”, señaló.

“Por supuesto, también depende un poco de cómo jueguen los otros equipos. No siempre se puede jugar con el mismo sistema. Pero el Barça de Flick me gusta. Y ha ido bien”, concluyó el neerlandés.