El futbolista del FC Barcelona, Pedri, no acudió a la gala del Balón de Oro 2025 a pesar de estar nominado para el premio a “jugador del año”.

Pedri, uno de los cuatro jugadores del FC Barcelona que compiten por el premio del Balón de Oro 2025, junto a Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, fue cuestionado sobre que piensa del galardón.

Al término del último partido del FC Barcelona, a Pedri se le preguntó que piensa del Balón de Oro, a lo que el mediocampista español respondió restándole importancia al premio que se le entrega al mejor jugador del año.

“¿El Balón de Oro? Prefiero ganar la Champions League con el Barcelona. Nunca he valorado los trofeos individuales. Para mí, lo importante es que mi equipo gane todos los partidos y que la afición disfrute y se sienta orgullosa”, dijo el futbolista del FC Barcelona.

🗣️ Pedri: “¿El Balón de Oro? Prefiero ganar la Champions League con el Barcelona. Nunca he valorado los trofeos individuales. Para mí, lo importante es que mi equipo gane todos los partidos y que la afición disfrute y se sienta orgullosa”. pic.twitter.com/PP6FHyyTwX — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) September 21, 2025

¿Por qué Pedri no asistió a la gala del Balón de Oro?

A pesar de tener grandes actuaciones la temporada pasada con el FC Barcelona que llevó al equipo a conseguir el triplete, sería una gran sorpresa que Pedri ganara el Balón de Oro.

De acuerdo con varios reportes, se reveló que Pedri no asistió a la gala del Balón de Oro porque priorizará su descanso y recuperación, por lo que no estará presente junto a sus demás compañeros del FC Barcelona.

Pedri, quien sufrió graves lesiones durante su primera temporada con el equipo culé, es el único futbolista del club que ha sido titular en los primeros cinco partidos de la temporada 2025-2026, sin embargo, no le alcanzó para estar dentro del top 3 de la lista final del Balón de Oro.

¿En qué lugar quedó Pedri del Balón de Oro 2025?

La cuenta oficial del Balón de Oro ya reveló en qué lugar quedó el mediocampista español, Pedri, quien tuvo una gran temporada con el FC Barcelona y con su selección nacional.

Pedri fue ubicado en el lugar 11 del Balón de Oro 2025, algo que no preocupó al futbolista debido a que ni siquiera asistió a la ceremonia.