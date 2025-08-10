Elijan a quien elijan, el Balón de Oro siempre será polémico. Pero esta vez no hablaremos sobre su elección de jugador, bueno sí, pero también sobre un error que tuvieron con Luka Modric.

De hecho, el Balón de Oro ha perdido credibilidad para muchos y para otros no tanto. Lo cierto es que hay que ver la playera de ese aficionado para ver de qué lado estará. Pues no se puede tener contento a todos.

Aunque esta equivocación fue diferente. Luka Modric no es un desconocido para el premio, ganó uno en el 2018 cuando tuvo un año espectacular.

Con el Real Madrid logró ganar su tercera Champions League consecutiva y Rusia 2018 ayudó de gran manera a Croacia a llegar a su primera semifinal en un Mundial. Aún así, por supuesto, hubo fans inconformes.

La nueva muestra de por qué el Balón de Oro ya es un chiste; cometieron garrafal error con Luka Modric

Como vimos Luka Modric es un ganador de Balón de Oro en 2018 y sin duda una leyenda del futbol. Pero la cuenta del famoso premio tuvo un error garrafal.

Resulta que quisieron felicitar a Luka Modric por su cumpleaños, pero se equivocaron de fecha. El futbolista les agradeció, pero también les dijo que era el próximo mes.

El croata nació el 9 de septiembre de 1985, y la revista, France Football, le dedicó el mensaje el 9 de agosto. Más tarde, bajaron la publicación.

Los nominados para el Balón de Oro 2025

Ahora pasemos a ver lo que puede pasar en el Balón de Oro 2025. De por sí el año pasado fue una sorpresa cuando lo ganó Rodri sobre Vinícius Jr.

Este año es muy diferente. Seguramente los favoritos para el Balón de Oro son Lamine Yamal, Dembelé y entre Raphinha o Vitinha.

Esta es la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2025: