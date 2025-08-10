Elijan a quien elijan, el Balón de Oro siempre será polémico. Pero esta vez no hablaremos sobre su elección de jugador, bueno sí, pero también sobre un error que tuvieron con Luka Modric.
De hecho, el Balón de Oro ha perdido credibilidad para muchos y para otros no tanto. Lo cierto es que hay que ver la playera de ese aficionado para ver de qué lado estará. Pues no se puede tener contento a todos.
Aunque esta equivocación fue diferente. Luka Modric no es un desconocido para el premio, ganó uno en el 2018 cuando tuvo un año espectacular.
Con el Real Madrid logró ganar su tercera Champions League consecutiva y Rusia 2018 ayudó de gran manera a Croacia a llegar a su primera semifinal en un Mundial. Aún así, por supuesto, hubo fans inconformes.
La nueva muestra de por qué el Balón de Oro ya es un chiste; cometieron garrafal error con Luka Modric
Como vimos Luka Modric es un ganador de Balón de Oro en 2018 y sin duda una leyenda del futbol. Pero la cuenta del famoso premio tuvo un error garrafal.
Resulta que quisieron felicitar a Luka Modric por su cumpleaños, pero se equivocaron de fecha. El futbolista les agradeció, pero también les dijo que era el próximo mes.
El croata nació el 9 de septiembre de 1985, y la revista, France Football, le dedicó el mensaje el 9 de agosto. Más tarde, bajaron la publicación.
Los nominados para el Balón de Oro 2025
Ahora pasemos a ver lo que puede pasar en el Balón de Oro 2025. De por sí el año pasado fue una sorpresa cuando lo ganó Rodri sobre Vinícius Jr.
Este año es muy diferente. Seguramente los favoritos para el Balón de Oro son Lamine Yamal, Dembelé y entre Raphinha o Vitinha.
Esta es la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2025:
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Pedri (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Michael Olise (Bayern Munich)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Denzel Dumfries (Inter Milan)
- Lautaro Martínez (Inter Milan)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
- Joao Neves (PSG)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Erling Haaland (Man City)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Vinicius Jr (Real Madrid)