El día de mañana lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 donde la estrella brasileña Ronaldinho hará una aparición de lujo.

Contrario a lo que ha pasado en ediciones anteriores, este 2025 continúa la incertidumbre sobre quién se llevará el Balón de Oro y France Football, la revista encargada de la ceremonia, sigue guardando los detalles.

Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, sólo uno de ellos será galardonado como el mejor jugador del año y recibirá el premio de las manos de la leyenda del futbol mundial Ronaldinho.

¡Será épico! Revelan que Ronaldinho hará aparición estelar en el Balón de Oro 2025; te contamos los detalles

Los fans del futbol están a la expectativa de la ceremonia del Balón de Oro 2025 para saber quién será galardonado como el mejor jugador del año con una épica entrega del premio de las manos de Ronaldinho.

La elección de que Ronaldinho sea el encargado de entregar el galardón del Balón de Oro parece ser parte de una estrategia para mantener la incógnita en torno a quién será el futbolista premiado en este 2025.

Y es que en años anteriores, el mejor jugador del año recibió el galardón de las manos de un ex futbolista del club al que representa el ganador, como por ejemplo, el año pasado que Rodri Hernández recibió el reconocimiento de manos de George Weah.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024. (Michel Euler / AP)

Este año Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los máximos aspirantes por eso la mejor opción para la entrega fue el astro brasileño quien jugó para ambos clubes de los nominados por lo que así se mantiene la intriga hasta la gala.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la gala del Balón de Oro 2025 donde aparecerá Ronaldinho?

Estamos a nada de conocer a los mejores futbolistas del mundo en la temporada pasada, mismos que serán galardonados en la gala del Balón de Oro 2025 que se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París y donde Ronaldinho aparecerá.

Será el día de mañana lunes 22 de septiembre a la 1pm, tiempo del Centro de México, cuando se lleve a cabo la premiación a los mejores jugadores y jugadoras del año.