Rodri, mediocampista del Manchester City que ganó el Balón de Oro en el 2024, habló en conferencia de prensa sobre los principales candidatos para llevarse este año el galardón que reconoce al mejor futbolista del año otorgado por la revista France Football.

En la rueda de prensa previo al Turquía vs España por las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, Rodri fue cuestionado sobre los favoritos para llevarse el Balón de Oro y mencionó a un par de sus compañeros en la selección: Lamine Yamal y Pedri.

Sin embargo, el mediocampista citizen generó polémica al mencionar que no solamente ellos podrían llevarse el premio, sino que además mencionó a otros dos futbolistas que tuvieron un gran año con su club.

Rodri provoca controversia al decir sus candidatos para ganar el Balón de Oro 2025

Al ser cuestionado sobre si Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro 2025, Rodri reconoció que sí le gustaría que él o Pedri ganaran el premio, pero generó polémica al decir que por méritos deportivos se lo daría a Ousmane Dembélé o Vitinha.

“La verdad que es difícil porque yo evidentemente tengo preferencias por compañeros, creo que también tengo que decir que el PSG ha sido el equipo de la temporada y sería difícil el no dárselo a un jugador de ese equipo…”, mencionó Rodri sobre el Balón de Oro 2025.

🔝 Sobre el Balón de Oro: "Por simpatía me gustaría que lo ganara Lamine o Pedri, aunque si es por méritos deportivos igual a Ousmane o Vitinha"



👏 "No queremos quedarnos ahí, somos una generación que ha demostrado que ha hecho muy bien las cosas" pic.twitter.com/2JRXIx61b3 — MARCA (@marca) September 6, 2025

Además, declaró que le daría gusto que un futbolista del Paris Saint Germain se lleve el galardón porque el equipo es dirigido por el estratega español, Luis Enrique, quien recientemente sufrió un accidente en bicicleta.

Rodri habla de la importancia que tuvo para él ganar el Balón de Oro

En la misma rueda de prensa, Rodri se sinceró y reconoció que el haber ganado el Balón de Oro el año pasado representó una gran ayuda para él debido al mal momento que estaba pasando anímicamente.

Y es que, aunque Rodri ganó el Balón de Oro 2024, recibió el galardón en muletas debido a que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha en el inicio de la temporada, por lo que estuvo varios meses alejado de las canchas.

“El Balón de Oro es un reconocimiento individual que siempre está muy bien y fue un balón de oxígeno en ese momento que lo estaba pasando tan mal…”, declaró el futbolista del Manchester City.