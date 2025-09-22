El Teatro de Châtelet de París será escenario para la entrega del Balón de Oro 2025, ceremonia en la que Lamine Yamal se presenta como el gran favorito para tomar el galardón.

Con sólo 18 años de edad, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes figuras internacionales, ha sumado grandes éxitos en FC Barcelona y la Selección de España, ahora va por el máximo galardón individual para un jugador: el Balón de Oro.

Lamine Yamal competirá con Ousmane Dembélé, su excompañero en el FC Barcelona, actual jugador del PSG y vigente campeón de la Champions League.

En la rama femenil la pelea tiene entre sus grandes favoritas a Aitana Bonmatí y Alexia Putellas; sin embargo, también aparece Alessia Russo, campeona de Champions League con el Arsenal y de la Eurocopa con Inglaterra.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón del Oro 2025 iniciará a las 12:00 p.m. (tiempo del centro de México) y la transmisión para territorio nacional estará a cargo de Claro Sports.

No obstante, será a partir de las 11:00 que inicie el desfile de estrellas por la alfombra roja.

Entre los invitados ha trascendido que estará Ronaldinho, quien entregará el premio al Balón de Oro. Además, se dice que Andrés Iniesta será el encargado de dar el reconocimiento a la mejor jugadora.