El Balón de Oro 2025 ya tiene a su lista de nominados para ganar el premio al Mejor Futbolista del año; te decimos uno a uno quiénes son los elegidos.

Cuando están por reanudarse las grandes competencias del futbol a nivel mundial, el listado de los nominados para ganar el Balón de Oro 2025 está listo.

Balón de Oro 2025: Uno a uno los nominados para el premio al Mejor Futbolista del año

El delantero francés Ousmane Dembélé encabeza la lista de nominatos para ganar el Balón de Oro 2025, el premio al Mejor Futbolista del año.

Son 30 futbolistas los nominados por la revista France Football para ganar el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé, futbolista de 28 años, fue uno de los baluartes que llevaron al PSG a la conquista de la Champions League 2025, triunfo que lo pone como uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro.

Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, amenaza con pelear el premio al Mejor Futbolista del año, cuyo ganador será anunciado en una ceremonia en París el 22 de septiembre de 2025

Dembélé es uno de los nueve jugadores del PSG nominados para ganar el Balón de Oro 2025, incluyendo al portero Gianluigi Donnarumma, el delantero Désiré Doué y el extremo Khvitcha Kvaratskhelia.

Los otros nominados incluyen al delantero egipcio Mo Salah, y al delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Uno a uno los nominados para ganar el Balón de Oro 2025:

Esta es la lista completa de futbolistas nominados a ganar el premio del Balón de Oro 2025:

Ousmane Dembélé |PSG Gianluigi Donnarumma | PSG Désiré Doué | PSG Fabián Ruiz | PSG Achraf Hakimi | PSG Joao Neves | PSG Khvitcha Kvaratskhelia | PSG Nuno Mendes | PSG Vitinha | PSG Lamine Yamal | FC Barcelona Rapinha | FC Barcelona Robert Lewandowski | FC Barcelona Pedri | FC Barcelona Kylian Mbappé | Real Madrid Jude Bellingham | Real Madrid Vinicius | Real Madrid Denzel Dumfries | Inter de Milán Lautaro Martínez | Inter de Milán Serhou Guirassy | Borussia Dortmund Viktor Gyökeres | Sporting Portugal/Arsenal Declan Rice |Arsenal Erling Haaland | Manchester City Harry Kane | Bayern Múnich Michael Olise | Bayern Múnich Florian Wirtz | Leverkusen/Liverpool Mohamed Salah | Liverpool Virgil van Dijk | Liverpool Alexis Mac Allister | Liverpool Scott McTominay | Nápoles Cole Palmer | Chelsea

Sistema de votación para eligir al ganador del Balón de Oro 2025

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se ha otorgado desde 1956 para hombres.

El Balón de Oro 2025 es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino.

Cada periodista, uno por país, selecciona jugadores en orden de clasificación con puntos atribuidos a cada posición. El ganador es el jugador que recibe más puntos.

Luis Enrique, el español que dirige al PSG, destaca entre los nominados al mejor técnico masculino. La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, figura entre las candidatas a la mejor entrenadora femenina.

Por su parte, Donnarumma, portero del PSG, es el favorito para ganar el premio Lev Yashin al mejor arquero.